https://sputnik-georgia.ru/20231105/mozhno-ili-nelzya-kak-v-gruzii-obstoyat-dela-s-kureniem-i-khraneniem-marikhuany-283986311.html

Можно или нельзя: как в Грузии обстоят дела с курением и хранением марихуаны?

Можно или нельзя: как в Грузии обстоят дела с курением и хранением марихуаны?

Штраф за хранение марихуаны в Грузии составляет 500 лари 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T14:07+0400

2023-11-05T14:07+0400

2023-11-05T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Число людей, оштрафованных в Грузии за курение марихуаны, в том числе при детях, в период с 1 января по 18 октября 2023 года составило 21 человек, а за ее хранение – 834, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари (190 долларов), а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари (570 долларов). По данным МВД, большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, в регионах Самегрело - Земо Сванети и в Аджарии. При этом все 21 человек, оштрафованные за это правонарушение, – мужчины, чей возраст в основном от 26 до 60 лет. Продавала наркотики во дворе древнего храма: украинку задержали в Грузии за наркоторговлю>>Что касается фактов хранения марихуаны, то тут наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионе Квемо Картли и в Аджарии. Из 834 оштрафованных за хранение наркотического растения – 15 женщин. В случае хранения больше всего штрафов получили лица в возрасте от 26 до 60 лет. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы семь несовершеннолетних и четыре человека старше 60.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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