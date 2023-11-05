https://sputnik-georgia.ru/20231105/prestupnost-v-gruzii-glavnye-prestupleniya-i-uroven-raskryvaemosti-283982777.html

Преступность в Грузии: главные преступления и уровень раскрываемости

Преступность в Грузии: главные преступления и уровень раскрываемости

В среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Более 41,1 тысячи преступлений было зафиксировано в Грузии в период с 1 января по 30 сентября 2023 года, сообщается на сайте МВД Грузии. Количество преступлений, совершенных в Грузии за девять месяцев 2023 года, сократилось на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом с начала года раскрыты были 63,09% из всех дел. Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период. Топ-5 преступлений Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с 1 января по 30 сентября 2023 года было зарегистрировано около 11,5 тысячи фактов, из которых раскрыто 54,5%. На второе место за девять месяцев вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 4,7 тысячи таких преступлений, из которых раскрыты 92,5%. На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 3,1 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 85,2%. Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении>>Кроме того, в пятерке самых распространенных преступлений – угрозы, их насчитывается 3 тысячи фактов, и транспортные преступления – 2,1 тысячи фактов. Кроме того, по данным МВД Грузии, за девять месяцев в стране было зарегистрировано 52 убийства, из которых 25 – с особой жестокостью, 494 случая нанесения вреда здоровью, 154 случая изнасилования, 75 случаев незаконного лишения свободы, пять случаев торговли людьми, один случай взятия в заложники и 13 случаев терроризма. Скольких наказали? В январе-сентябре 2023 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 15 132 человека, из которых 1 089 – отбывали условный срок. При этом 5 134 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси. Пострадавшими в период с 1 января по 30 сентября 2023 года от различных преступлений признали 12 704 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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