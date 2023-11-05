https://sputnik-georgia.ru/20231105/v-stolitse-indii-zakryli-shkoly-iz-za-smoga-284003606.html

В столице Индии закрыли школы из-за смога

В столице Индии закрыли школы из-за смога

В настоящее время уровень загрязненности атмосферы города находится на критическом уровне 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T19:12+0400

2023-11-05T19:12+0400

2023-11-05T19:44+0400

новости

общество

индия

загрязнение воздуха

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278367667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b43ed4bc61f97dcea0f728333399980.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Власти столицы Индии, города Нью-Дели, приняли решение продлить на пять дней закрытие начальных школ в связи с падением уровня качества воздуха до критической отметки, сообщила в воскресенье министр образования Атиши Марлена."Так как уровень загрязнения продолжает оставаться высоким, начальные школы в Дели останутся закрытыми до 10 ноября", – сказала она.По словам министра, для учеников 6-12 классов будет предоставлена возможность перейти на онлайн-занятия.Чем мы дышим? Сколько автомобилистов оштрафовали в Грузии за загрязнение воздуха >>Ранее на неделе в Дели 18 станций мониторинга зафиксировали падение индекса качества воздуха – он составил от 400 до 454 пунктов, но метеорологи предупреждают о дальнейшем росте уровня загрязнения в течение следующих нескольких дней.Индекс от 0 до 50 считается хорошим, от 401 до 500 – критическим.По официальным данным, ежегодно смог на севере страны убивает не менее миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, индия, загрязнение воздуха, в мире