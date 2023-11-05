https://sputnik-georgia.ru/20231105/v-stolitse-indii-zakryli-shkoly-iz-za-smoga-284003606.html
В столице Индии закрыли школы из-за смога
В столице Индии закрыли школы из-за смога
В настоящее время уровень загрязненности атмосферы города находится на критическом уровне 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T19:12+0400
2023-11-05T19:12+0400
2023-11-05T19:44+0400
новости
общество
индия
загрязнение воздуха
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278367667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b43ed4bc61f97dcea0f728333399980.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Власти столицы Индии, города Нью-Дели, приняли решение продлить на пять дней закрытие начальных школ в связи с падением уровня качества воздуха до критической отметки, сообщила в воскресенье министр образования Атиши Марлена."Так как уровень загрязнения продолжает оставаться высоким, начальные школы в Дели останутся закрытыми до 10 ноября", – сказала она.По словам министра, для учеников 6-12 классов будет предоставлена возможность перейти на онлайн-занятия.Чем мы дышим? Сколько автомобилистов оштрафовали в Грузии за загрязнение воздуха >>Ранее на неделе в Дели 18 станций мониторинга зафиксировали падение индекса качества воздуха – он составил от 400 до 454 пунктов, но метеорологи предупреждают о дальнейшем росте уровня загрязнения в течение следующих нескольких дней.Индекс от 0 до 50 считается хорошим, от 401 до 500 – критическим.По официальным данным, ежегодно смог на севере страны убивает не менее миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278367667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c453303d01eb5075a2e3aceaec58aa88.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, индия, загрязнение воздуха, в мире
новости, общество, индия, загрязнение воздуха, в мире
В столице Индии закрыли школы из-за смога
19:12 05.11.2023 (обновлено: 19:44 05.11.2023)
В настоящее время уровень загрязненности атмосферы города находится на критическом уровне
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Власти столицы Индии, города Нью-Дели, приняли решение продлить на пять дней закрытие начальных школ в связи с падением уровня качества воздуха до критической отметки, сообщила в воскресенье министр образования Атиши Марлена.
"Так как уровень загрязнения продолжает оставаться высоким, начальные школы в Дели останутся закрытыми до 10 ноября", – сказала она.
По словам министра, для учеников 6-12 классов будет предоставлена возможность перейти на онлайн-занятия.
Ранее на неделе в Дели 18 станций мониторинга зафиксировали падение индекса качества воздуха – он составил от 400 до 454 пунктов, но метеорологи предупреждают о дальнейшем росте уровня загрязнения в течение следующих нескольких дней.
Индекс от 0 до 50 считается хорошим, от 401 до 500 – критическим.
С приходом осени состояние атмосферы в Нью-Дели, считающимся одним из самых "грязных" городов планеты, ухудшается. Причинами считаются автомобильное движение, сжигание стерни на полях вокруг города и в соседних штатах. Крестьяне заявляют, что они вынуждены жечь остатки растений, поскольку не могут купить специализированную технику для их уничтожения.
По официальным данным, ежегодно смог на севере страны убивает не менее миллиона человек.