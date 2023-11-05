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https://sputnik-georgia.ru/20231105/vlasti-gruzii-maksimalno-pomogayut-onkopatsientam-s-raskhodami---glava-minzdrava-284005377.html
Власти Грузии максимально помогают онкопациентам с расходами - глава Минздрава
Власти Грузии максимально помогают онкопациентам с расходами - глава Минздрава
Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно каждому бенефициару, независимо от его дохода, в рамках Программы всеобщего здравоохранения 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T23:44+0400
2023-11-05T23:44+0400
грузия
общество
новости
зураб азарашвили
министерство здравоохранения грузии
лечение онкозаболеваний
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Государство хочет максимально взять на себя все расходы онкологических пациентов в Грузии, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили. С августа 2023 года гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия и медикаменты финансируют всем пациентам с онкологическими заболеваниями. С ноября для граждан доступна и онкологическая хирургия. Что касается лимита в 25 тысяч лари (9,25 тысячи долларов) который выделяется государством на лечение онкопациентов в год, то по словам министра, в том случае если цены на лекарства для бенефициаров будут снижены, то необходимость в лимите отпадет сама собой. "Очень скоро мы представим обществу пакет ранней диагностики, который будет касаться ранней диагностики онкологии, и где у нас будет очень четкое описание всех компонентов, которые необходимы для ранней диагностики, какой тип диагностики следует проводить", - сказал Азарашвили. Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно каждому бенефициару, независимо от его дохода, в рамках Программы всеобщего здравоохранения. "Это дезинформация" – Минздрав Грузии о том, что онкобольные дети не получают медпомощь &gt;&gt;В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%. Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний
грузия, общество, новости, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний

Власти Грузии максимально помогают онкопациентам с расходами - глава Минздрава

23:44 05.11.2023
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2023
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно каждому бенефициару, независимо от его дохода, в рамках Программы всеобщего здравоохранения
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Государство хочет максимально взять на себя все расходы онкологических пациентов в Грузии, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.
С августа 2023 года гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия и медикаменты финансируют всем пациентам с онкологическими заболеваниями. С ноября для граждан доступна и онкологическая хирургия.
"Новшество вступило в силу в ноябре, и если какому-то онкологическому больному понадобится онкохирургическое вмешательство, то государство его также полностью профинансирует. Мы хотим, чтобы государство максимально обеспечило все сопутствующие расходы, которые сопровождают это заболевание", - заявил Азарашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Что касается лимита в 25 тысяч лари (9,25 тысячи долларов) который выделяется государством на лечение онкопациентов в год, то по словам министра, в том случае если цены на лекарства для бенефициаров будут снижены, то необходимость в лимите отпадет сама собой.
"Очень скоро мы представим обществу пакет ранней диагностики, который будет касаться ранней диагностики онкологии, и где у нас будет очень четкое описание всех компонентов, которые необходимы для ранней диагностики, какой тип диагностики следует проводить", - сказал Азарашвили.
Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно каждому бенефициару, независимо от его дохода, в рамках Программы всеобщего здравоохранения.
"Это дезинформация" – Минздрав Грузии о том, что онкобольные дети не получают медпомощь >>
В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%.
Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.
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