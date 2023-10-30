https://sputnik-georgia.ru/20231030/eto-dezinformatsiya---minzdrav-gruzii-o-tom-chto-deti-s-onkoboleznyami-ne-poluchayut-pomosch-283792307.html

"Это дезинформация" – Минздрав Грузии о том, что дети с онкоболезнями не получают помощь

"Это дезинформация" – Минздрав Грузии о том, что дети с онкоболезнями не получают помощь

В настоящее время в программу бесплатного лечения онкозаболеваний за границей включены 13 детей 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T17:00+0400

2023-10-30T17:00+0400

2023-10-30T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Информация о том, что дети с онкологическими заболеваниями не могут получить необходимую медицинскую помощь за границей, является ложью, говорится в заявлении министерства здравоохранения Грузии. По решению правительства Грузии с 2023 года все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями взяло на себя государство. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей.Распространенная информация о том, что якобы во Франции находятся дети с онкологическим диагнозом, которым государство не смогло предоставить нужное медобслуживание, не подтверждается. Для проверки информации Минздрав обратился к посольству Грузии во Франции, отметили в ведомстве.Операции почти для всех онкобольных в Грузии будут проводить бесплатно – проект>>В Минздраве Грузии напомнили, что правительство обеспечивает лечение детей с онкозаболеваниями в лучших клиниках Израиля, Турции и Испании. На данный момент в программу включены 13 детей. Трое из них отправятся в клиники Испании и Турции в ближайшие дни. В отношении еще четверых детей продолжаются консультации с клиниками, они также в ближайшие дни начнут лечение за границей.В случае необходимости семья должна обратиться в министерство здравоохранения, напомнили в ведомстве.Онкопациенты смогут получить такие дорогостоящие и высокотехнологичные сервисы, как протонная терапия, а также проведение хирургических вмешательств с помощью робототехники.В Грузии каждый год выявляют около 150 случаев злокачественной опухоли у детей.Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари (12 миллионов долларов). Правительство профинансирует не только лечение, но и проживание и транспортировку.Условия программыБенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)).Для участия в программе:– родитель или представитель семьи должен обратиться в приемную Минздрава (Тбилиси, пр-т Церетели, 144) и заполнить форму заявки, которую выдадут на месте;– предоставить удостоверение личности (свидетельство о рождении/паспорт) как бенефициара, так и заявителя;– предоставить медицинскую справку бенефициара – форма N IV-100/а с указанием соответствующих кодов ICD-10 и/или NCSP (переведенную на английский язык и нотариально заверенную);– результаты имеющихся диагностических исследований также должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.Пациенты распределяются по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру горячей линии Минздрава Грузии 1505.Высокотехнологичное исследование для онкобольных бесплатно доступно в Аджарии>>В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было недостаточно. На новый проект из бюджета выделено около 30 миллионов лари (более 10 млн долларов).Как отмечает Минздрав, программа лечения за рубежом является переходным этапом до открытия Детского онкологического государственного центра в Грузии, оснащенного современными стандартами, высокотехнологичным оборудованием, где полный спектр медицинских услуг будет доступен в одном помещении. В этом направлении ведомство активно работает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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