https://sputnik-georgia.ru/20231106/284017129.html
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
Запад активно принуждает Украину к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщил американский телеканал NBC News. Это без преувеличения сенсационное сообщение... 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T16:56+0400
2023-11-06T16:56+0400
2023-11-06T16:56+0400
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Напомним хронологию прошедшей недели. Сначала журнал Time опубликовал уничтожительный материал о главе киевского режима Владимире Зеленском, сопроводив это оскорбительной для него обложкой. Сразу за этим в журнале The Economist последовали интервью и статья главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, вызвавшие потрясающий резонанс на Западе. Очень показательно, что впервые офис президента Украины открыто вступил в заочную перепалку с генералом, что доселе казалось невероятным, пишет автор РИА Новости. И вот завершение недели — сообщение NBC News, которое в самом Киеве произвело эффект разорвавшейся бомбы. Зеленский явно растерян. И это не преувеличение, поскольку он сам открыто признал свое "удивление", отвечая в субботу на вопросы журналистов по итогам киевской встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зеленский несколько раз за одну минуту повторил: "Я не знаю, кто это публикует", "Я не знаю, для чего это делается", "Я удивлен этим", "Я не знаю, кто это делает" и так далее. Да, своим ответом он пытался опровергнуть сообщение NBC о принуждении к миру, но все сводилось именно к словам "я не знаю". И речь, как мы все понимаем, идет не о том, что Зеленскому не сообщили имена авторов публикаций или названия журналов. Их-то он знает прекрасно — не раз давал им интервью и красовался на их обложках. Но его удивление свидетельствует о том, что даже киевский комик, далекий от понимания того, как устроена мировая политика, начал понимать: "Это ж-ж-ж неспроста". Украина не может победить в текущем конфликте – Илон Маск>>Зеленский привык за последние полтора года к тому, что западная пропаганда превозносит его до небес, преподносит публике как украинского Черчилля, осыпает комплиментами и даже выдумывает за него крылатые фразы, подчеркивающие его героизм. И вдруг он читает публикации о том, что украинский король оказался голым! Причем кто их пишет! Саймон Шустер, написавший скандальную статью в Time, — это не просто знаковый сотрудник журнала, он же является автором книги, прославляющей Зеленского, и чуть ли не официальным интервьюером семьи украинского президента. В частности, он был награжден в прошлом году орденом "за популяризацию украинской державы". Неслучайно глава офиса президента Андрей Ермак настолько привык к тому, что Шустер пишет прославляющие Зеленского материалы, что с появлением статьи в Time, еще не читая, тут же рекомендовал всем ознакомиться с ней, назвав "очень важным репортажем". Само собой, спустя несколько минут (видимо, прочитав статью) Ермак тихонечко убрал свою рекомендацию. После чего подконтрольные ему ресурсы начали представлять Шустера (подчеркиваем: доселе придворного глашатая Банковой!) чуть ли не как "агента Кремля", причем с многолетним пророссийским бэкграундом. Так и хочется спросить: а если вы все знали, что автор Time все эти годы был "агентом Москвы", почему в прошлом году вручили ему орден? Конечно, чутье не подводит Зеленского. Пусть он не знает, как устроен западный "мир, основанный на правилах", но уж в пиаре он, как бывший профессиональный комик, разбирается неплохо. И когда основные западные СМИ кучно ударили по вчерашнему "украинскому Черчиллю", у того и появилось четкое понимание скоординированности атаки. Об этом, кстати, свидетельствует еще один любопытный факт: в пятницу одновременно с выходом печатных версий Time и The Economist британская газета The Times опубликовала (само собой, с дозволения авторов) перепечатку статьи Шустера на своих страницах. Обычно такие издания друг друга не перепечатывают. А здесь все выглядит как заказная реклама (в данном случае — скорее антиреклама). Отсюда и удивление Зеленского: "Я не знаю, кто это делает". Как будто он не догадывается, где находится единый "центр управления", который может одновременно повлиять на столь знаковые для западного мира издания! Уж точно не в Кремле! Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят>>То есть сомнений не остается даже в Киеве: Вашингтон дал отмашку на слив Зеленского. Скорее всего, это произошло после того, как украинский комик-президент в очередной раз помешал Белому дому осуществить операцию против своего бывшего благодетеля и спонсора Игоря Коломойского. После этого в Вашингтоне окончательно убедились в недостаточной благонадежности своего киевского подчиненного. И пошло-поехало! Зеленскому со всех сторон уже дают понять: он надоел Западу, не справился с поставленными задачами на фронте против России и уже не вписывается в новые. Фактически ему пока что предлагают уйти по-хорошему, путем организации фейковых выборов, в ходе которых можно будет заменить его на более подходящую фигуру. Ну а если комик не согласится? Что ж, у США богатый опыт в этом отношении. На днях отмечался знаковый юбилей: 60 лет назад военные генералы Южного Вьетнама (эдакие вьетнамские залужные) под чутким руководством Белого дома свергли и застрелили своего диктатора Нго Динь Зьема. А ведь за несколько лет до того президент США называл его "азиатским Уинстоном Черчиллем" (что-то напоминает, правда?). Так что Зеленскому есть из-за чего беспокоиться и чего бояться. По сути дела, его заокеанские хозяева оставляют ему выбор между плохим и очень плохим вариантами. Пока он это только начинает осознавать, но времени для принятия решения у него остается все меньше и меньше.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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в мире, политика, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, nbc news, еврокомиссия, nbc, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, nbc news, еврокомиссия, nbc, обострение ситуации вокруг украины
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
Запад активно принуждает Украину к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщил американский телеканал NBC News. Это без преувеличения сенсационное сообщение стало эдакой вишенкой на торте после серии публикаций ведущих западных рупоров относительно Украины
Напомним хронологию прошедшей недели. Сначала журнал Time опубликовал уничтожительный материал о главе киевского режима Владимире Зеленском, сопроводив это оскорбительной для него обложкой. Сразу за этим в журнале The Economist последовали интервью и статья главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, вызвавшие потрясающий резонанс на Западе. Очень показательно, что впервые офис президента Украины открыто вступил в заочную перепалку с генералом, что доселе казалось невероятным, пишет автор РИА Новости. И вот завершение недели — сообщение NBC News, которое в самом Киеве произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Зеленский явно растерян. И это не преувеличение, поскольку он сам открыто признал свое "удивление", отвечая в субботу на вопросы журналистов по итогам киевской встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зеленский несколько раз за одну минуту повторил: "Я не знаю, кто это публикует", "Я не знаю, для чего это делается", "Я удивлен этим", "Я не знаю, кто это делает" и так далее. Да, своим ответом он пытался опровергнуть сообщение NBC о принуждении к миру, но все сводилось именно к словам "я не знаю".
И речь, как мы все понимаем, идет не о том, что Зеленскому не сообщили имена авторов публикаций или названия журналов. Их-то он знает прекрасно — не раз давал им интервью и красовался на их обложках. Но его удивление свидетельствует о том, что даже киевский комик, далекий от понимания того, как устроена мировая политика, начал понимать: "Это ж-ж-ж неспроста".
Зеленский привык за последние полтора года к тому, что западная пропаганда превозносит его до небес, преподносит публике как украинского Черчилля, осыпает комплиментами и даже выдумывает за него крылатые фразы, подчеркивающие его героизм. И вдруг он читает публикации о том, что украинский король оказался голым!
Причем кто их пишет! Саймон Шустер, написавший скандальную статью в Time, — это не просто знаковый сотрудник журнала, он же является автором книги, прославляющей Зеленского, и чуть ли не официальным интервьюером семьи украинского президента. В частности, он был награжден в прошлом году орденом "за популяризацию украинской державы". Неслучайно глава офиса президента Андрей Ермак настолько привык к тому, что Шустер пишет прославляющие Зеленского материалы, что с появлением статьи в Time, еще не читая, тут же рекомендовал всем ознакомиться с ней, назвав "очень важным репортажем". Само собой, спустя несколько минут (видимо, прочитав статью) Ермак тихонечко убрал свою рекомендацию. После чего подконтрольные ему ресурсы начали представлять Шустера (подчеркиваем: доселе придворного глашатая Банковой!) чуть ли не как "агента Кремля", причем с многолетним пророссийским бэкграундом. Так и хочется спросить: а если вы все знали, что автор Time все эти годы был "агентом Москвы", почему в прошлом году вручили ему орден?
Конечно, чутье не подводит Зеленского. Пусть он не знает, как устроен западный "мир, основанный на правилах", но уж в пиаре он, как бывший профессиональный комик, разбирается неплохо. И когда основные западные СМИ кучно ударили по вчерашнему "украинскому Черчиллю", у того и появилось четкое понимание скоординированности атаки. Об этом, кстати, свидетельствует еще один любопытный факт: в пятницу одновременно с выходом печатных версий Time и The Economist британская газета The Times опубликовала (само собой, с дозволения авторов) перепечатку статьи Шустера на своих страницах. Обычно такие издания друг друга не перепечатывают. А здесь все выглядит как заказная реклама (в данном случае — скорее антиреклама). Отсюда и удивление Зеленского: "Я не знаю, кто это делает". Как будто он не догадывается, где находится единый "центр управления", который может одновременно повлиять на столь знаковые для западного мира издания! Уж точно не в Кремле!
То есть сомнений не остается даже в Киеве: Вашингтон дал отмашку на слив Зеленского. Скорее всего, это произошло после того, как украинский комик-президент в очередной раз помешал Белому дому осуществить операцию против своего бывшего благодетеля и спонсора Игоря Коломойского. После этого в Вашингтоне окончательно убедились в недостаточной благонадежности своего киевского подчиненного. И пошло-поехало!
Зеленскому со всех сторон уже дают понять: он надоел Западу, не справился с поставленными задачами на фронте против России и уже не вписывается в новые. Фактически ему пока что предлагают уйти по-хорошему, путем организации фейковых выборов, в ходе которых можно будет заменить его на более подходящую фигуру.
Ну а если комик не согласится? Что ж, у США богатый опыт в этом отношении. На днях отмечался знаковый юбилей: 60 лет назад военные генералы Южного Вьетнама (эдакие вьетнамские залужные) под чутким руководством Белого дома свергли и застрелили своего диктатора Нго Динь Зьема. А ведь за несколько лет до того президент США называл его "азиатским Уинстоном Черчиллем" (что-то напоминает, правда?).
Так что Зеленскому есть из-за чего беспокоиться и чего бояться. По сути дела, его заокеанские хозяева оставляют ему выбор между плохим и очень плохим вариантами. Пока он это только начинает осознавать, но времени для принятия решения у него остается все меньше и меньше.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции