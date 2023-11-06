https://sputnik-georgia.ru/20231106/basilashvili-bolshe-ne-pervaya-raketka-gruzii-284022695.html

Басилашвили больше не первая ракетка Грузии

Басилашвили больше не первая ракетка Грузии

Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в октябре 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T19:56+0400

2023-11-06T19:56+0400

2023-11-06T19:56+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Самый титулованный грузинский теннисист Николоз Басилашвили больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе. Басилашвили на сегодняшний день занимает 590-е место в рейтинге ATP с 58 очками. Что касается Пурцеладзе, то у него 87 очков, и официально он является 472-м теннисистом в мире. Этот результат является лучшим среди грузинских теннисистов. Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в октябре. Возвращение грузинского теннисиста оказалось не очень радужным. Басилашвили проиграл немцу Якобу Шнайдеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger (3:6, 4:6). Наконец-то – Басилашвили одержал первую победу за восемь месяцев >>За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е. Басилашвили начал карьеру в 2010 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах