https://sputnik-georgia.ru/20231106/basilashvili-bolshe-ne-pervaya-raketka-gruzii-284022695.html
Басилашвили больше не первая ракетка Грузии
Басилашвили больше не первая ракетка Грузии
Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в октябре 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T19:56+0400
2023-11-06T19:56+0400
2023-11-06T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Самый титулованный грузинский теннисист Николоз Басилашвили больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе. Басилашвили на сегодняшний день занимает 590-е место в рейтинге ATP с 58 очками. Что касается Пурцеладзе, то у него 87 очков, и официально он является 472-м теннисистом в мире. Этот результат является лучшим среди грузинских теннисистов. Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в октябре. Возвращение грузинского теннисиста оказалось не очень радужным. Басилашвили проиграл немцу Якобу Шнайдеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger (3:6, 4:6). Наконец-то – Басилашвили одержал первую победу за восемь месяцев >>За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е. Басилашвили начал карьеру в 2010 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Басилашвили больше не первая ракетка Грузии
Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в октябре
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Самый титулованный грузинский теннисист Николоз Басилашвили больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.
Басилашвили на сегодняшний день занимает 590-е место в рейтинге ATP с 58 очками. Что касается Пурцеладзе, то у него 87 очков, и официально он является 472-м теннисистом в мире. Этот результат является лучшим среди грузинских теннисистов.
Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в октябре. Возвращение грузинского теннисиста оказалось не очень радужным. Басилашвили проиграл немцу Якобу Шнайдеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger (3:6, 4:6).
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е. Басилашвили начал карьеру в 2010 году.