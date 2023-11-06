https://sputnik-georgia.ru/20231106/bez-zolota--itogi-vystupleniya-gruzinskikh-dzyudoistov-na-chempionate-evropy-284006742.html
Без золота – итоги выступления грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы
Без золота – итоги выступления грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы
Серебро в копилку команды принесли Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T10:02+0400
2023-11-06T10:02+0400
2023-11-06T10:02+0400
спорт
грузия
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лаша бекаури
гурам тушишвили
тато григалашвили
чемпионат европы по дзюдо
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские дзюдоисты в последний день чемпионата Европы в Монпелье завоевали три серебряные медали. Серебро в копилку команды принесли Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Самым драматичным выдался финал в весовой категории до 90 кг. Олимпийский чемпион Лаша Бекаури уступил сербу Неманье Майдову уже в дополнительной время. Серб буквально вымотал соперника, заработав при этом два предупреждения от судей. В конце встречи он уложил подуставшего Бекаури и заработал иппон. Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе >>Накануне еще одно серебро сборной Грузии принес Тато Григалашвили ( -81 кг), который был признан лучшим дзюдоистом Европы 2023 года. Звание лучшего тренера досталось еще одному грузину – Лаше Гуджеджиани. В 2022 году чемпионат Европы принимала столица Болгарии София. Сборная Грузии тогда завоевала две золотые и две бронзовые медали. Чемпионами стали Тато Григалашвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг), а Гурам Тушишвили (+100 кг) и Этер Липартелиани (57 кг) завоевали бронзовые медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, гурам тушишвили, тато григалашвили, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, лаша бекаури, гурам тушишвили, тато григалашвили, чемпионат европы по дзюдо
Без золота – итоги выступления грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы
Серебро в копилку команды принесли Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг)
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские дзюдоисты в последний день чемпионата Европы в Монпелье завоевали три серебряные медали.
Серебро в копилку команды принесли Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг).
Самым драматичным выдался финал в весовой категории до 90 кг. Олимпийский чемпион Лаша Бекаури уступил сербу Неманье Майдову уже в дополнительной время. Серб буквально вымотал соперника, заработав при этом два предупреждения от судей. В конце встречи он уложил подуставшего Бекаури и заработал иппон.
Накануне еще одно серебро сборной Грузии принес Тато Григалашвили ( -81 кг), который был признан лучшим дзюдоистом Европы 2023 года. Звание лучшего тренера досталось еще одному грузину – Лаше Гуджеджиани.
В 2022 году чемпионат Европы принимала столица Болгарии София. Сборная Грузии тогда завоевала две золотые и две бронзовые медали. Чемпионами стали Тато Григалашвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг), а Гурам Тушишвили (+100 кг) и Этер Липартелиани (57 кг) завоевали бронзовые медали.