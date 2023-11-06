https://sputnik-georgia.ru/20231106/es-ne-trebuet-ot-gruzii-vvedeniya-sanktsiy-v-otnoshenii-rossii--papuashvili-284016773.html
ЕС не требует от Грузии введения санкций в отношении России – Папуашвили
ЕС не требует от Грузии введения санкций в отношении России – Папуашвили
Глава законодательного органа Грузии назвал абсурдом разговоры о подобных требованиях в отношении Тбилиси 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T15:31+0400
2023-11-06T15:31+0400
2023-11-06T15:31+0400
политика
новости
грузия
украина
сша
великобритания
шалва папуашвили
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282966005_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_c0ea8ce430330e520493ac2c0a9b5a20.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Европейский союз не требует от Грузии введения санкций в отношении России, так как все понимают, что это означало бы прямую военную конфронтацию и экономическую катастрофу, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Как отметил глава грузинского законодательного органа, без этих гарантий, никто – ни ЕС, ни НАТО – не требует вводить санкции против России. "Потому что все понимают, что введение двусторонних санкций в отношении России означает экономическую катастрофу. Подсчитано, что у нас был бы 10-процентный экономический спад и риск военной конфронтации в Грузии", – отметил Папуашвили. Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации >>В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Между тем, Россия остается одним из главных торговых партнеров для Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
сша
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282966005_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_10c2404cf8a59cecaaf02a1b4216d3a9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, украина, сша, великобритания, шалва папуашвили, нато
политика, новости, грузия, украина, сша, великобритания, шалва папуашвили, нато
ЕС не требует от Грузии введения санкций в отношении России – Папуашвили
Глава законодательного органа Грузии назвал абсурдом разговоры о подобных требованиях в отношении Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Европейский союз не требует от Грузии введения санкций в отношении России, так как все понимают, что это означало бы прямую военную конфронтацию и экономическую катастрофу, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"Это абсолютный абсурд. ЕС не требует от Грузии введения санкций в отношении России. Если бы требовали, конечно, параллельно с этим они должны были бы предоставить нам гарантии военной и экономической безопасности", – заявил Папуашвили журналистам.
Как отметил глава грузинского законодательного органа, без этих гарантий, никто – ни ЕС, ни НАТО – не требует вводить санкции против России.
"Потому что все понимают, что введение двусторонних санкций в отношении России означает экономическую катастрофу. Подсчитано, что у нас был бы 10-процентный экономический спад и риск военной конфронтации в Грузии", – отметил Папуашвили.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Между тем, Россия остается одним из главных торговых партнеров для Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%.