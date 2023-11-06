https://sputnik-georgia.ru/20231106/es-ne-trebuet-ot-gruzii-vvedeniya-sanktsiy-v-otnoshenii-rossii--papuashvili-284016773.html

ЕС не требует от Грузии введения санкций в отношении России – Папуашвили

ЕС не требует от Грузии введения санкций в отношении России – Папуашвили

Глава законодательного органа Грузии назвал абсурдом разговоры о подобных требованиях в отношении Тбилиси 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T15:31+0400

2023-11-06T15:31+0400

2023-11-06T15:31+0400

политика

новости

грузия

украина

сша

великобритания

шалва папуашвили

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282966005_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_c0ea8ce430330e520493ac2c0a9b5a20.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Европейский союз не требует от Грузии введения санкций в отношении России, так как все понимают, что это означало бы прямую военную конфронтацию и экономическую катастрофу, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Как отметил глава грузинского законодательного органа, без этих гарантий, никто – ни ЕС, ни НАТО – не требует вводить санкции против России. "Потому что все понимают, что введение двусторонних санкций в отношении России означает экономическую катастрофу. Подсчитано, что у нас был бы 10-процентный экономический спад и риск военной конфронтации в Грузии", – отметил Папуашвили. Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации >>В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Между тем, Россия остается одним из главных торговых партнеров для Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, украина, сша, великобритания, шалва папуашвили, нато