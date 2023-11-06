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Грузия и Словения углубляют военное сотрудничество – подписана декларация
Грузия и Словения углубляют военное сотрудничество – подписана декларация
Решение было принято в результате переговоров глав Минобороны двух стран 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T16:36+0400
2023-11-06T16:36+0400
2023-11-06T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Министры обороны Грузии и Словении Джуаншер Бурчуладзе и Марьян Шарец подписали совместную декларацию о сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран, которая предусматривает углубление партнерства, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии. Мирьян Шарец находился в Грузии с двухдневным визитом. Это первый его визит в Тбилиси. После официальной церемонии встречи в Минобороны коллеги провели двустороннюю встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере обороны, а также вызовы международной безопасности. Бурчуладзе поблагодарил словенскую сторону за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за поддержку на пути интеграции в евроатлантические структуры. В рамках двухдневного визита министр обороны Словении также побывал на площади Героев и возложил венок к мемориалу в честь погибших в боях за территориальную целостность Грузии. Грузия и Словения установили дипломатические отношения 18 января 1993 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, словения, минобороны грузии
политика, новости, грузия, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, словения, минобороны грузии
Грузия и Словения углубляют военное сотрудничество – подписана декларация
Решение было принято в результате переговоров глав Минобороны двух стран
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Министры обороны Грузии и Словении Джуаншер Бурчуладзе и Марьян Шарец подписали совместную декларацию о сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран, которая предусматривает углубление партнерства, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Мирьян Шарец находился в Грузии с двухдневным визитом. Это первый его визит в Тбилиси.
После официальной церемонии встречи в Минобороны коллеги провели двустороннюю встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере обороны, а также вызовы международной безопасности.
Бурчуладзе поблагодарил словенскую сторону за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за поддержку на пути интеграции в евроатлантические структуры.
В рамках двухдневного визита министр обороны Словении также побывал на площади Героев и возложил венок к мемориалу в честь погибших в боях за территориальную целостность Грузии.
Грузия и Словения установили дипломатические отношения 18 января 1993 года.