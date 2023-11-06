https://sputnik-georgia.ru/20231106/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-po-regionam-284016050.html
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
В ближайшие дни на территории страны ожидаются дожди с грозой 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T17:17+0400
2023-11-06T17:17+0400
2023-11-06T17:17+0400
погода
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Кратковременные дожди с грозой ожидаются в ближайшие дни на большей части Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В некоторых местах синоптики прогнозируют сильный ветер западного направления. Непогоду синоптики прогнозируют со второй половины 6 ноября до утра 7 ноября. В последующие дни (до 9 ноября) в основном ожидается погода без осадков. В Тбилиси 7 ноября временами ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до утра 7 ноября ожидается дождь и гроза. До 9 ноября здесь также ожидается погода без осадков. Температура воздуха достигнет +21...+23 градусов тепла. В Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики до утра 7 ноября прогнозируют дождь. Далее до 9 ноября в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +21...+23 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) до утра 7 ноября также ожидается дождь. До 9 ноября здесь также сохранится погода без осадков. Температура воздуха составит 18-19 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) до утра 7 ноября ожидается погода с осадками. До 9 ноября синоптики здесь также ожидают погоду без осадков. Температура воздуха достигнет +13...+15 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют кратковременные дожди до утра 7 ноября. Синоптики ожидают сильный ветер западного направления. Здесь до 9 ноября будет сравнительно теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +20...+22 градусов тепла. В некоторых местах Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) возможно пройдет дождь. Здесь также ожидается сильный ветер западного направления. До 9 ноября в основном продержится теплая погода без осадков. Температура воздуха составит +20...+22 градуса тепла. В некоторых местах горных районов Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури), возможно, пойдет небольшой дождь. Ожидается сильный ветер западного направления. До 9 ноября ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +15...+ 17 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также, возможно, пойдет кратковременный дождь, здесь также ожидается сильный ветер. Температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
В ближайшие дни на территории страны ожидаются дожди с грозой
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Кратковременные дожди с грозой ожидаются в ближайшие дни на большей части Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В некоторых местах синоптики прогнозируют сильный ветер западного направления. Непогоду синоптики прогнозируют со второй половины 6 ноября до утра 7 ноября. В последующие дни (до 9 ноября) в основном ожидается погода без осадков.
В Тбилиси 7 ноября временами ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до утра 7 ноября ожидается дождь и гроза. До 9 ноября здесь также ожидается погода без осадков. Температура воздуха достигнет +21...+23 градусов тепла.
В Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики до утра 7 ноября прогнозируют дождь. Далее до 9 ноября в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +21...+23 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) до утра 7 ноября также ожидается дождь. До 9 ноября здесь также сохранится погода без осадков. Температура воздуха составит 18-19 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) до утра 7 ноября ожидается погода с осадками. До 9 ноября синоптики здесь также ожидают погоду без осадков. Температура воздуха достигнет +13...+15 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют кратковременные дожди до утра 7 ноября. Синоптики ожидают сильный ветер западного направления. Здесь до 9 ноября будет сравнительно теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +20...+22 градусов тепла.
В некоторых местах Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) возможно пройдет дождь. Здесь также ожидается сильный ветер западного направления. До 9 ноября в основном продержится теплая погода без осадков. Температура воздуха составит +20...+22 градуса тепла.
В некоторых местах горных районов Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури), возможно, пойдет небольшой дождь. Ожидается сильный ветер западного направления. До 9 ноября ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +15...+ 17 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также, возможно, пойдет кратковременный дождь, здесь также ожидается сильный ветер. Температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов тепла.