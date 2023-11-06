https://sputnik-georgia.ru/20231106/na-kakom-etape-realizatsiya-proektov-stroitelstva-novykh-ges-na-zapade-gruzii-284020243.html
На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии
На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии
Развитие гидроэнергетики очень важно не только для Грузии, но и для всех стран мира, заявил министр 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T18:23+0400
2023-11-06T18:23+0400
2023-11-06T18:23+0400
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леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Две новые гидроэлектростанции стоимостью в 30 миллионов долларов построят в муниципалитетах Они (регион Рача-Лечхуми) и Чхороцку (регион Самегрело-Земо Сванети) на западе Грузии, сообщила пресс-служба Администрации правительства. Проект развития и продвижения гидроэлектростанций в Грузии обсудили на заседании правительства. В частности, по информации пресс-службы, ГЭС мощностью 11,8 МВт будет построен в муниципалитете Они, а установленная мощность гидростанции в Чхороцку составит 6 мегаватт. По словам Давиташвили, развитие гидроэнергетики очень важно не только для Грузии, но и для всех стран мира. "Поэтому мы сейчас работаем, что самое главное, над проведением второго аукциона с так называемым механизмом CFD, который также позволит нам поддержать со стороны правительства Грузии проекты, которые есть у инвесторов. В частности, с ценовыми гарантиями, что позволит им легче мобилизовать финансовые ресурсы и реализовывать проекты", – сказал он. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. На востоке Грузии построят пять ГЭС >>Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. "Однако вы знаете, что до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию более 100 МВт мощности в 2023 году, что будет беспрецедентным результатом за последние годы, и в ближайшие годы мы сохраним эту динамику", отметил Давиташвили. В конце октября текущего года правительство сообщило о планах строительства пяти новых гидроэлектростанций в регионе Шида Картли, на что предусмотрены инвестиции в размере более 167 миллионов долларов. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>Для реализации пяти проектов развития и содействия электростанций, должны быть проведены технико-экономические исследования. В случае успешного завершения исследований, новые ГЭС с общей установленной мощностью в 118 мегаватт построят в муниципалитетах Карели, Хашури и Каспи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, энергетика грузии, гэс
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, энергетика грузии, гэс
На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии
Развитие гидроэнергетики очень важно не только для Грузии, но и для всех стран мира, заявил министр
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Две новые гидроэлектростанции стоимостью в 30 миллионов долларов построят в муниципалитетах Они (регион Рача-Лечхуми) и Чхороцку (регион Самегрело-Земо Сванети) на западе Грузии, сообщила пресс-служба Администрации правительства.
Проект развития и продвижения гидроэлектростанций в Грузии обсудили на заседании правительства. В частности, по информации пресс-службы, ГЭС мощностью 11,8 МВт будет построен в муниципалитете Они, а установленная мощность гидростанции в Чхороцку составит 6 мегаватт.
"Это были два проекта, в Самегрело-Земо Сванети и в регионе Рача-Лечхуми, которые находятся на разных стадиях. Один уже находится на стадии завершения исследований и в ближайшее время перейдет на стадию строительства, другой – на стадии начала исследований", – заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
По словам Давиташвили, развитие гидроэнергетики очень важно не только для Грузии, но и для всех стран мира.
"Поэтому мы сейчас работаем, что самое главное, над проведением второго аукциона с так называемым механизмом CFD, который также позволит нам поддержать со стороны правительства Грузии проекты, которые есть у инвесторов. В частности, с ценовыми гарантиями, что позволит им легче мобилизовать финансовые ресурсы и реализовывать проекты", – сказал он.
CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающей строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.
В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных.
После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов.
Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
"Однако вы знаете, что до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию более 100 МВт мощности в 2023 году, что будет беспрецедентным результатом за последние годы, и в ближайшие годы мы сохраним эту динамику", отметил Давиташвили.
В конце октября текущего года правительство сообщило о планах строительства пяти новых гидроэлектростанций в регионе Шида Картли, на что предусмотрены инвестиции в размере более 167 миллионов долларов.
Для реализации пяти проектов развития и содействия электростанций, должны быть проведены технико-экономические исследования.
В случае успешного завершения исследований, новые ГЭС с общей установленной мощностью в 118 мегаватт построят в муниципалитетах Карели, Хашури и Каспи.