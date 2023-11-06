https://sputnik-georgia.ru/20231106/opasnost-gruzinskikh-dorog-dtp-za-9-mesyatsev-unesli-zhizni-311-chelovek-283984525.html

Опасность грузинских дорог: ДТП за 9 месяцев унесли жизни 311 человек

Опасность грузинских дорог: ДТП за 9 месяцев унесли жизни 311 человек

Среди погибших в авариях за девять месяцев 10 детей 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T07:01+0400

2023-11-06T07:01+0400

2023-11-06T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Более 300 человек стали жертвами автомобильных аварий в Грузии в период с 1 января по 30 сентября 2023 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, за девять месяцев 2023 года в стране произошли 4 076 аварий с тяжкими последствиями, в которых погибли 311 человек, а пострадали 5 352. Из погибших за девять месяцев – 10 детей и 301 взрослый. При этом наибольшее число ДТП приходится на Тбилиси, регионы Имерети, Рача-Лечхуми, Аджария и Квемо Картли. На эти регионы приходится почти 80% всех аварий в Грузии. ДТП в Аджарии – среди погибших двое несовершеннолетних>>А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует столица Грузии, где в 1 915 авариях погиб 51 человек и пострадали 2 245 человек. Второй проблемный регион по числу аварий со смертельным исходом – Кахети, где в 221 аварии погиб 51 и пострадали 374 человека. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 1 371 такой аварии погибли 74 и пострадали 2 115 человек. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 165 таких авариях погибли 63 и пострадали 1 183 человека. Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 477 авариях по этой причине погибли девять и пострадали 507 человек. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится меньше всего аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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