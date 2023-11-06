https://sputnik-georgia.ru/20231106/programma-obnovlenie-regionov-v-gruzii--chto-uspelo-sdelat-pravitelstvo--284006585.html

Программа "Обновление регионов в Грузии" – что успело сделать правительство

Программа "Обновление регионов в Грузии" – что успело сделать правительство

В рамках программы уже отремонтировано более 730 зданий, из которых более 40 представляют историческую и культурную ценность. 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T07:32+0400

2023-11-06T07:32+0400

2023-11-06T08:09+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Власти Грузии осуществили более 10 проектов в рамках программы "Обновление регионов", говорится в отчете министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местия и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лариС момента запуска уже завершен первый этап программы и было благоустроено и открыто до 100 парков и скверов, открылись новые зоны отдыха в различных районах страны на площади более 40 гектаров. Деньги регионам – прогресс процесса децентрализации Грузии >>Также в рамках программы уже отремонтировано более 730 зданий, из которых более 40 представляют историческую и культурную ценность. В районах обновили тротуары, системы водоснабжения и полива. Кроме того, полностью отремонтирована железнодорожная станция в Абаша, построен бульвар в Кобулети. Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм.Первый этап программы обошелся государству 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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