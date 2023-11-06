https://sputnik-georgia.ru/20231106/shkolnitsu-v-gruzii-pokhitili-i-iznasilovali-s-tselyu-zhenitby---smi-284014095.html

Школьницу в Грузии похитили и изнасиловали с целью женитьбы – СМИ

Школьницу в Грузии похитили и изнасиловали с целью женитьбы – СМИ

Предполагаемый похититель 13-летней девочки – 22-летний житель села 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T13:37+0400

2023-11-06T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Несовершеннолетняя была похищена с целью женитьбы и подверглась сексуальному насилию в одном из сел Карельского района (регион Шида Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2". Предполагаемый похититель – 22-летний житель того же села. По информации СМИ, молодой мужчина задержан полицией. О жертве известно, что ей 13 лет и на момент похищения девочка гостила у бабушки. МВД Грузии начало расследование по статье "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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