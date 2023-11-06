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Школьницу в Грузии похитили и изнасиловали с целью женитьбы – СМИ
Школьницу в Грузии похитили и изнасиловали с целью женитьбы – СМИ
Предполагаемый похититель 13-летней девочки – 22-летний житель села 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T13:37+0400
2023-11-06T13:37+0400
2023-11-06T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Несовершеннолетняя была похищена с целью женитьбы и подверглась сексуальному насилию в одном из сел Карельского района (регион Шида Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2". Предполагаемый похититель – 22-летний житель того же села. По информации СМИ, молодой мужчина задержан полицией. О жертве известно, что ей 13 лет и на момент похищения девочка гостила у бабушки. МВД Грузии начало расследование по статье "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, шида картли
происшествия, новости, грузия, тбилиси, шида картли
Школьницу в Грузии похитили и изнасиловали с целью женитьбы – СМИ
13:37 06.11.2023 (обновлено: 13:51 06.11.2023)
Предполагаемый похититель 13-летней девочки – 22-летний житель села
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik.
Несовершеннолетняя была похищена с целью женитьбы и подверглась сексуальному насилию в одном из сел Карельского района (регион Шида Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Предполагаемый похититель – 22-летний житель того же села. По информации СМИ, молодой мужчина задержан полицией.
О жертве известно, что ей 13 лет и на момент похищения девочка гостила у бабушки.
МВД Грузии начало расследование по статье "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до девяти лет.