https://sputnik-georgia.ru/20231106/status-kandidata-v-es-v-tbilisi-uvereny-v-podderzhke-vsekh-27-stran-obedineniya-284011309.html

Статус кандидата в ЕС: в Тбилиси уверены в поддержке всех 27 стран объединения

Статус кандидата в ЕС: в Тбилиси уверены в поддержке всех 27 стран объединения

Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T12:08+0400

2023-11-06T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Положительное заключение Еврокомиссии о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для предоставления статуса-кандидата в ЕС, не позволит странам-участницам объединения проголосовать против, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Груия" Николоз Самхарадзе. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Как отметил Самхарадзе, есть страны, с которыми у Грузии за последний год не сложились хорошие отношения из-за фактора экс-президента Михаила Саакашвили. В качестве примера депутат привел Польшу, однако отметил, что это не означает, что Польша против предоставления Грузии статуса кандидата. Визит польских врачей обернулся скандалом, когда во время осмотра Саакашвили 12 июля один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у экс-президента. В бумагу, спрятанную в обуви, были завернуты ноготь и волос, сказала позже гендиректор клиники Нино Надирадзе. У Грузии есть повод для оптимизма – глава МИД Грузии о статусе кандидата в Еврсоюз >>"Польша, как важное государство, всегда была нашим сторонником на европейском и евроатлантическом пути. Поэтому они ни при каких обстоятельствах не будут голосовать против статуса кандидата", – отметил он. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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