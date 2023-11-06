https://sputnik-georgia.ru/20231106/unesli-getry-i-butsy-futbolistov--v-tbilisi-obokrali-bazu-fk-saburtalo-284014488.html

Унесли гетры и бутсы футболистов – в Тбилиси обокрали базу ФК "Сабуртало"

Унесли гетры и бутсы футболистов – в Тбилиси обокрали базу ФК "Сабуртало"

"Сабуртало" находится на четвертой месте в турнирной таблице чемпионата Грузии 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T14:34+0400

2023-11-06T14:34+0400

2023-11-06T14:34+0400

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фк "сабуртало"

кража

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Неизвестные украли с базы футбольного клуба "Сабуртало" в Тбилиси экипировку игроков и дорогостоящее оборудование, сообщает телекомпания "Формула". Среди украденных вещей – тренировочный инвентарь, а также гетры и бутсы футболистов.МВД Грузии начало расследование инцидента по статье "Кража". Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от года до трех лет. Футбольный клуб "Сабуртало" находится на четвертой месте в турнирной таблице чемпионата Грузии с 49 очками. На первом месте тбилисское "Динамо" – 67 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, фк "сабуртало", кража, преступность в грузии