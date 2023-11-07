https://sputnik-georgia.ru/20231107/chelovek-smozhet-poletet-ne-tolko-na-mars-no-i-na-ego-sputniki---roskosmos-284050699.html

Человек сможет полететь не только на Марс, но и на его спутники – "Роскосмос"

Человек сможет полететь не только на Марс, но и на его спутники – "Роскосмос"

Пока полет на Марс невозможен, учитывая уровень развития медицины и других технологий 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T17:33+0400

2023-11-07T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Человечество после освоения Луны может отправиться не только на Марс, но и на его спутники, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, сообщает РИА Новости. Лунная программа сейчас является приоритетной, и естественный спутник Земли станет "промежуточным шагом" перед полетом человека к другим планетам Солнечной системы, заявил он, отметив, что именно здесь будут отработаны технологии, необходимые для этого. Пока же пилотируемый полет на Марс, учитывая уровень развития медицины и других технологий, невозможен, уточнил Крикалев. У Марса два спутника – Фобос и Деймос. Они, как и Луна к Земле, всегда повернуты к Марсу одной стороной, но намного меньше естественного спутника Земли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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