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Человек сможет полететь не только на Марс, но и на его спутники – "Роскосмос"
Человек сможет полететь не только на Марс, но и на его спутники – "Роскосмос"
Пока полет на Марс невозможен, учитывая уровень развития медицины и других технологий 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T17:33+0400
2023-11-07T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Человечество после освоения Луны может отправиться не только на Марс, но и на его спутники, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, сообщает РИА Новости. Лунная программа сейчас является приоритетной, и естественный спутник Земли станет "промежуточным шагом" перед полетом человека к другим планетам Солнечной системы, заявил он, отметив, что именно здесь будут отработаны технологии, необходимые для этого. Пока же пилотируемый полет на Марс, учитывая уровень развития медицины и других технологий, невозможен, уточнил Крикалев. У Марса два спутника – Фобос и Деймос. Они, как и Луна к Земле, всегда повернуты к Марсу одной стороной, но намного меньше естественного спутника Земли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, наука, роскосмос, россия
в мире, новости, наука, роскосмос, россия
Человек сможет полететь не только на Марс, но и на его спутники – "Роскосмос"
17:33 07.11.2023 (обновлено: 17:35 07.11.2023)
Пока полет на Марс невозможен, учитывая уровень развития медицины и других технологий
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik.
Человечество после освоения Луны может отправиться не только на Марс, но и на его спутники, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, сообщает РИА Новости
.
"Марс или спутники Марса будут следующей точкой", – сказал Крикалев на конференции "Земля – Орбита – Дальний космос".
Лунная программа сейчас является приоритетной, и естественный спутник Земли станет "промежуточным шагом" перед полетом человека к другим планетам Солнечной системы, заявил он, отметив, что именно здесь будут отработаны технологии, необходимые для этого.
Пока же пилотируемый полет на Марс, учитывая уровень развития медицины и других технологий, невозможен, уточнил Крикалев.
У Марса два спутника – Фобос и Деймос. Они, как и Луна к Земле, всегда повернуты к Марсу одной стороной, но намного меньше естественного спутника Земли.