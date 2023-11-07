https://sputnik-georgia.ru/20231107/eks-mera-dmanisi-pytalis-ubit--zayavlenie-prokuratury-gruzii-284053101.html

Экс-мэра Дманиси пытались убить – заявление прокуратуры Грузии

Экс-мэра Дманиси пытались убить – заявление прокуратуры Грузии

Автомобиль, который вел экс-мэр, обстреляли неизвестные по дороге в Дманиси, злоумышленникам удалось скрыться 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T19:43+0400

2023-11-07T19:43+0400

2023-11-07T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Прокуратура заочно предъявила обвинение в попытке умышленного убийства лицам по делу об обстреле машины бывшего мэра Дманисского района (Квемо Картли) Георгия Татулашвили, говорится в сообщении Генпрокуратуры Инцидент произошел 1 ноября 2023 года. Автомобиль, который вел Татулашвили, обстреляли неизвестные по дороге в Дманиси. Экс-мэр не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться. Прокуратура установила личности двух человек, которым предъявили обвинение в попытке умышленного убийства группой лиц и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В случае подтверждения вины им грозит от 16 до 20 лет тюрьмы. Обстрелян автомобиль бывшего мэра города Дманиси на юге Грузии >>Обвинения были предъявлены на основании расследование МВД Грузии, которое установило, что обвиняемые с целью убийства из-за обиды в прошлом на автомобиле преследовали следовавший в Дманиси автомобиль пострадавшего и несколько раз выстрелили в него. Прокуратура будет требовать избрания заочно заключения в виде меры пресечения. Георгий Татуашвили был избран мэром Дманисского района на выборах в органы местного самоуправления в 2017 году от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Спустя три года, в августе 2020 года, Татуашвили был исключен из партии. Позже на выборах 2021 года на пост мэра Дманиси его выдвинула оппозиционная партия "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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