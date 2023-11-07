https://sputnik-georgia.ru/20231107/falshivye-nalogovye-dokumenty-na-sotni-tysyach-dollarov---v-gruzii-razoblachili-moshennikov-284036630.html

Фальшивые налоговые документы на сотни тысяч долларов – в Грузии разоблачили мошенников

Фальшивые налоговые документы на сотни тысяч долларов – в Грузии разоблачили мошенников

Обвиняемым грозит до девяти лет заключения 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T12:10+0400

2023-11-07T12:10+0400

2023-11-07T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Начато уголовное преследование в отношении трех человек по обвинению в присвоении крупной суммы денег, принадлежащей государству, путем изготовления поддельных налоговых документов на общую сумму 2,3 млн лари (около 870 тысяч долларов), сообщили в Следственной службе Минфина Грузии. Следствие установило, что обвиняемые по предварительному сговору с целью получения незаконной материальной выгоды от имени управляемых им компаний выписали фальшивые счета-фактуры НДС в размере 2 345 524 лари, якобы за выполнение строительных и ремонтных работ. Таким образом им удалось создать фальшивый актив НДС на сумму в 357 791 лари (более 130 тысячи долларов). Часть этой суммы – 164 375 лари (более 60 тысяч долларов) – была использована для уменьшения текущих налоговых обязательств, а оставшаяся сумма – 193 416 лари (около 70 тысяч долларов) – была возвращена из государственного бюджета. Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы>>На данном этапе принимаются соответствующие меры по возмещению ущерба, причиненного госбюджету. Расследование ведется по статьям "Мошенничество", "Изготовление , сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Лжепредпринимательство". Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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