https://sputnik-georgia.ru/20231107/falshivye-nalogovye-dokumenty-na-sotni-tysyach-dollarov---v-gruzii-razoblachili-moshennikov-284036630.html
Фальшивые налоговые документы на сотни тысяч долларов – в Грузии разоблачили мошенников
Фальшивые налоговые документы на сотни тысяч долларов – в Грузии разоблачили мошенников
Обвиняемым грозит до девяти лет заключения 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T12:10+0400
2023-11-07T12:10+0400
2023-11-07T12:23+0400
грузия
происшествия
новости
служба доходов министерства финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/04/281927610_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_907728e357fab4b3b291f2a347f7b453.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Начато уголовное преследование в отношении трех человек по обвинению в присвоении крупной суммы денег, принадлежащей государству, путем изготовления поддельных налоговых документов на общую сумму 2,3 млн лари (около 870 тысяч долларов), сообщили в Следственной службе Минфина Грузии. Следствие установило, что обвиняемые по предварительному сговору с целью получения незаконной материальной выгоды от имени управляемых им компаний выписали фальшивые счета-фактуры НДС в размере 2 345 524 лари, якобы за выполнение строительных и ремонтных работ. Таким образом им удалось создать фальшивый актив НДС на сумму в 357 791 лари (более 130 тысячи долларов). Часть этой суммы – 164 375 лари (более 60 тысяч долларов) – была использована для уменьшения текущих налоговых обязательств, а оставшаяся сумма – 193 416 лари (около 70 тысяч долларов) – была возвращена из государственного бюджета. Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы>>На данном этапе принимаются соответствующие меры по возмещению ущерба, причиненного госбюджету. Расследование ведется по статьям "Мошенничество", "Изготовление , сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Лжепредпринимательство". Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/04/281927610_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_c380c1f5cca1da83babe297daa22fe53.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, происшествия, новости, служба доходов министерства финансов грузии
Фальшивые налоговые документы на сотни тысяч долларов – в Грузии разоблачили мошенников
12:10 07.11.2023 (обновлено: 12:23 07.11.2023)
Обвиняемым грозит до девяти лет заключения
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Начато уголовное преследование в отношении трех человек по обвинению в присвоении крупной суммы денег, принадлежащей государству, путем изготовления поддельных налоговых документов на общую сумму 2,3 млн лари (около 870 тысяч долларов), сообщили в Следственной службе Минфина Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые по предварительному сговору с целью получения незаконной материальной выгоды от имени управляемых им компаний выписали фальшивые счета-фактуры НДС в размере 2 345 524 лари, якобы за выполнение строительных и ремонтных работ.
Таким образом им удалось создать фальшивый актив НДС на сумму в 357 791 лари (более 130 тысячи долларов). Часть этой суммы – 164 375 лари (более 60 тысяч долларов) – была использована для уменьшения текущих налоговых обязательств, а оставшаяся сумма – 193 416 лари (около 70 тысяч долларов) – была возвращена из государственного бюджета.
На данном этапе принимаются соответствующие меры по возмещению ущерба, причиненного госбюджету.
Расследование ведется по статьям "Мошенничество", "Изготовление , сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Лжепредпринимательство".
Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от шести до девяти лет.