https://sputnik-georgia.ru/20231107/gretsiya-podderzhit-gruziyu-na-puti-v-es--deputat-284056081.html
Греция поддержит Грузию на пути в ЕС – депутат
Греция поддержит Грузию на пути в ЕС – депутат
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T22:16+0400
2023-11-07T22:16+0400
2023-11-07T22:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Греция поддержит получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили после встречи с заместителем министра иностранных дел Греции Александрой Пападопулос. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в ЕС: в Тбилиси уверены в поддержке всех 27 стран объединения >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, еврокомиссия, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Греция поддержит Грузию на пути в ЕС – депутат
22:16 07.11.2023 (обновлено: 22:48 07.11.2023)
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Греция поддержит получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили после встречи с заместителем министра иностранных дел Греции Александрой Пападопулос.
Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.