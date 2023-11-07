https://sputnik-georgia.ru/20231107/gruzinskaya-dzyudoistka-poluchila-litsenziyu-dlya-uchastiya-na-olimpiade-v-parizhe-284052697.html

Грузинская дзюдоистка получила лицензию для участия на Олимпиаде в Париже

Грузинская дзюдоистка получила лицензию для участия на Олимпиаде в Париже

Первое место в Европе по набранным лицензионным баллам занимает Франция (185 152 балла), второе – Грузия (103 970 баллов) 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T18:59+0400

2023-11-07T18:59+0400

2023-11-07T18:59+0400

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международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Аскилашвили примет участие в командных и индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Париже благодаря квоте Международной федерации дзюдо, таким образом, в Париже выступят все шесть спортсменов смешанной сборной, сообщает Первый канал. После чемпионата Европы, прошедшего в Монпелье, Международная федерация дзюдо опубликовала списки стран и спортсменов, получивших лицензии на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году. Сборная Грузии привезла из Монпелье четыре серебряные медали. За каждым континентом закреплено определенное количество квот, которые распределяются между дзюдоистами с наивысшим количеством баллов в рейтинге вне зависимости от пола и весовой категории — по одной квоте на национальный олимпийский комитет. Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе >>У каждого континента есть еще одна квота для командного турнира. Эта специальная квота может помочь командам, у которых на Олимпиаду квалифицировались только пять спортсменов, получить место для шестого дзюдоиста, чтобы иметь возможность принять участие в смешанных командных соревнованиях. Первое место в Европе по набранным лицензионным баллам занимает Франция (185 152 балла), второе – Грузия (103 970 баллов). Французы как хозяева Олимпиады получили гарантированные лицензии, поэтому квота страны была перераспределена Грузии. В Париж в 2024 поедет 372 дзюдоиста (186 мужчин и 186 женщин). Квоты для них распределят согласно Мировому рейтингу дзюдо – он появится по окончании олимпийского квалификационного периода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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