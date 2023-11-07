https://sputnik-georgia.ru/20231107/khabeishvili-vs-meliya-glava-natsdvizheniya-ugrozhaet-eks-lideru-isklyucheniem-iz-partii-284037115.html

Хабеишвили VS Мелия: глава "Нацдвижения" угрожает экс-лидеру исключением из партии

Хабеишвили VS Мелия: глава "Нацдвижения" угрожает экс-лидеру исключением из партии

Мелия официально пока не исключен из партии 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T12:40+0400

2023-11-07T12:40+0400

2023-11-07T13:06+0400

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леван хабеишвили

ника мелия

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что экс-лидер партии Ника Мелия больше не представляет "Нацдвижение" и пригрозил исключить его из рядов партии. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Позднее сторонники Хабеишвили заявили, что Мелия официально пока не исключен из партии. "Скорее всего, мы не будем делать этого официально. В этом заявлении он (Хабеишвили – ред.) не переходил красные линии. Напротив, он долгое время находился в режиме терпения... Но, конечно, все имеет свои пределы", – заявил член ЕНД Давид Хаджишвили.Ответ Мелия Сам Мелия заявил, что не собирается вступать во внутрипартийное противостояние и отказывается комментировать заявления членов партии, поскольку ему это неинтересно. Между тем заявление Хабеишвили сторонники Мелия назвали комичным. "Для меня удивительна эта комичная угроза. С аналогичным пафосом мы слышали лозунги об освобождении Саакашвили... Когда риторика и действие расходятся как небо и земля, не стоит воспринимать все это всерьез", – заявил член ЕНД Бачо Долидзе. Позиция "Мечты"В свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили заявил, что "Национальное движение" находится на последней стадии своего существования. "Реальный руководитель и вождь этой партии – совершенно разные люди. Они получают задания от другого и являются марионетками, которые ежедневно играют по без содержательному и дешевому сценарию, и в этой игре хорошо виден их конечный результат", – заявил Матикашвилиы. Раскол в "Нацдвижении"Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. "Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, михаил саакашвили, единое национальное движение