https://sputnik-georgia.ru/20231106/natsionalnoe-dvizhenie-prodolzhit-raspadatsya-na-chasti--deputat-284013252.html

"Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат

"Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат

Единство "Национального движения" уже давно нарушено, считает депутат 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T13:03+0400

2023-11-06T13:03+0400

2023-11-06T13:43+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Призыв осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили внесет еще одну трещину в раскол крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и она продолжит распадаться на части, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. Ранее Саакашвили заявил, что "Нацдвижение" к выборам будет укомплектовано новыми лицами, теми, кто никогда ранее не был членом парламента, и посоветовал тем, кто не согласен с руководством партии, ее покинуть. На сегодняшний день в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Единство "Национального движения" уже давно нарушено, считает в свою очередь экс-член ЕНД, оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе. "Я не думаю, что в той ситуации, в которой сегодня находится партия "Нацдвижение", можно говорить о каком-то единстве, потому что на самом деле это единство было нарушено когда, например, из политсовета, выгнали в прямом смысле этого слова очень много людей", – заявила Деканоидзе. Так будет лучше – Кобахидзе об уходе "радикальной оппозиции" из парламента Грузии>>Несколько видных членов "Нацдвижения", среди которых Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе, ранее отказались входить в состав нового политсовета партии и поставили под вопрос его легитимацию. Дело в том, что полномочия политсовета истекали в марте. Однако новый политсовет партии избрали еще в начале февраля, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию. Тогда новоизбранный председатель партии заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать и не были созданы, в том числе, бюрократические проблемы. Конфликт в Нацдвижении Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Оппозиционер сравнила события вокруг "Нацдвижения" с бразильским сериалом>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия