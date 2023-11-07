https://sputnik-georgia.ru/20231107/mikautadze-mozhet-vernutsya-v-mets-284038838.html
Микаутадзе может вернуться в "Мец"
Микаутадзе может вернуться в "Мец"
"Аякс" заплатит "Мецу" 16 миллионов евро за трансфер 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T13:32+0400
2023-11-07T13:32+0400
2023-11-07T13:58+0400
спорт
в мире
новости
нидерланды
франция
георгий микаутадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1f/281824768_0:56:1010:624_1920x0_80_0_0_47667af3ba22fec1750af1b60155184f.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузинский нападающий голландского "Аякса" Георгий Микаутадзе может вернуться в свой бывший клуб "Мец" из-за отсутствия игровой практики в рядах амстердамцев, сообщает издание sofoot. Георгий (Жорж) Микаутадзе подписал контракт с новым клубом в августе 2023 года. "Аякс" заплатит "Мецу" 16 миллионов евро за трансфер. Контракт Микаутадзе с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2028 года. При этом грузинский футболист редко появляется на после и почти не забивает. Способствует этому и черная полоса в жизни самого клуба. "Аякс" – самый титулованный клуб Нидерландов, выдал худший старт сезона в своей истории и оказался в зоне вылета. С середины сентября "Мец" не выиграл ни одной игры в чемпионате Франции, а Микаутадзе провел на поле в составе "Аякса" 165 минут и не смог забить ни одного гола.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
нидерланды
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1f/281824768_0:0:1010:758_1920x0_80_0_0_c23a408695a4eca8d85da4a84cd25b17.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, в мире, новости, нидерланды, франция, георгий микаутадзе
спорт, в мире, новости, нидерланды, франция, георгий микаутадзе
Микаутадзе может вернуться в "Мец"
13:32 07.11.2023 (обновлено: 13:58 07.11.2023)
"Аякс" заплатит "Мецу" 16 миллионов евро за трансфер
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik
. Грузинский нападающий голландского "Аякса" Георгий Микаутадзе может вернуться в свой бывший клуб "Мец" из-за отсутствия игровой практики в рядах амстердамцев, сообщает издание sofoot.
Георгий (Жорж) Микаутадзе подписал контракт с новым клубом в августе 2023 года. "Аякс" заплатит "Мецу" 16 миллионов евро за трансфер. Контракт Микаутадзе с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2028 года.
При этом грузинский футболист редко появляется на после и почти не забивает. Способствует этому и черная полоса в жизни самого клуба. "Аякс" – самый титулованный клуб Нидерландов, выдал худший старт сезона в своей истории и оказался в зоне вылета.
"Микаутадзе скучно в "Аяксе". Нас интересует, какие планы на него у амстердамского клуба. Если зимой они планируют отпустить Георгия в аренду, мы это приветствуем", – сказал президент "Мец" Бернар Сирени.
С середины сентября "Мец" не выиграл ни одной игры в чемпионате Франции, а Микаутадзе провел на поле в составе "Аякса" 165 минут и не смог забить ни одного гола.