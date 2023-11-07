https://sputnik-georgia.ru/20231107/mikautadze-mozhet-vernutsya-v-mets-284038838.html

Микаутадзе может вернуться в "Мец"

Микаутадзе может вернуться в "Мец"

"Аякс" заплатит "Мецу" 16 миллионов евро за трансфер 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузинский нападающий голландского "Аякса" Георгий Микаутадзе может вернуться в свой бывший клуб "Мец" из-за отсутствия игровой практики в рядах амстердамцев, сообщает издание sofoot. Георгий (Жорж) Микаутадзе подписал контракт с новым клубом в августе 2023 года. "Аякс" заплатит "Мецу" 16 миллионов евро за трансфер. Контракт Микаутадзе с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2028 года. При этом грузинский футболист редко появляется на после и почти не забивает. Способствует этому и черная полоса в жизни самого клуба. "Аякс" – самый титулованный клуб Нидерландов, выдал худший старт сезона в своей истории и оказался в зоне вылета. С середины сентября "Мец" не выиграл ни одной игры в чемпионате Франции, а Микаутадзе провел на поле в составе "Аякса" 165 минут и не смог забить ни одного гола.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, в мире, новости, нидерланды, франция, георгий микаутадзе