https://sputnik-georgia.ru/20231107/potrebovalos-mnogo-usiliy--vitse-premer-gruzii-o-borbe-s-vysokoy-inflyatsiey-284027009.html

Потребовалось много усилий – вице-премьер Грузии о борьбе с высокой инфляцией

Потребовалось много усилий – вице-премьер Грузии о борьбе с высокой инфляцией

Текущие показатели инфляции являются хорошими предпосылками для того, чтобы иметь оптимистические прогнозы в экономике к 2024 году, считает вице-премьер 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T09:01+0400

2023-11-07T09:01+0400

2023-11-07T09:09+0400

грузия

новости

инфляция

экономика

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Преодолеть высокий уровень инфляции, который был в Грузии в 2022 году, удалось благодаря больших усилий со стороны государственных органов и экономической команды правительства, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Борьба с высокой инфляцией, которая составляла выше 10% в 2022 году, при целевом показателе в 3%, было одним из приоритетных задач правительства Грузии, в частности, экономических ведомств страны. Уровень инфляции начал стремительно снижаться с начала 2023 года, в апреле он уже опустился даже ниже целевого показателя и составил 2,7%. В октябре годовая инфляция составила 0,8%. По его словам, текущие показатели инфляции являются хорошими предпосылками для того, чтобы иметь оптимистические прогнозы в экономике к 2024 году. Давиташвили отметил, что низкая инфляция является положительным фактором для экономической стабильности Грузии, а также для будущих экономичеcких решений. При этом вице-премьер подчеркнул, что самое главное для властей, чтобы цены для населения не росли. Также министр напомнил, что инфляция в других странах остается вызовом, так как она двузначная. Уровень инфляции в Грузии снизился в сентябре – данные статистики >>"Например, в соседней стране, Турции, инфляция превышает 60%", – сказал он. Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, инфляция, экономика, леван давиташвили