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Работы по улучшению водоснабжения Рустави продлятся до февраля 2024 года

Работы по улучшению водоснабжения Рустави продлятся до февраля 2024 года

Старение магистральной сети часто становится причиной случайных аварийных повреждений, что приводит к масштабным перебоям в подаче воды, говорится в заявлении... 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T07:32+0400

2023-11-07T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Ремонтные работы по улучшению водоснабжения города Рустави (около 30 км от Тбилиси) планируется завершить в феврале 2024 года, в проект инвестировано до 16 миллионов лари (5,8 млн долларов), сообщает водораспределительная компания "Руставис цкали" ("Вода Рустави"). По данным компании, основной и наиболее важной магистральной сетью водоснабжения Рустави является водопровод, выходящий из главного сооружения на реке Храми. По этому водопроводу подается питьевая вода жителям города. Как пояснили в компании, старение магистральной сети часто становится причиной случайных аварийных повреждений, что приводит к масштабным перебоям в подаче воды. Качество водоснабжения жителей Рустави значительно улучшится >>"В результате диагностических работ, проведенных компанией "Вода Рустави", определены участки магистральной сети, на которых чаще всего фиксируются повреждения, и начата полная реконструкция указанных участков", – рассказал технический директор компании Зура Алпаидзе. В рамках проекта ремонта магистральной водопроводной сети, выходящей из главного сооружения на реке Храми, будет заменена на новую магистральная водопроводная сеть длиной до 5 километров. По последним данным, в городе, который является также административным центром региона Квемо Картли, проживает 125 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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