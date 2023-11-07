https://sputnik-georgia.ru/20231107/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-284026869.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T07:01+0400

2023-11-07T07:01+0400

2023-11-07T07:01+0400

грузия

новости

tbc bank

экономика

"банк грузии"

грузинская железная дорога

еврооблигации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251575405_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e949bdb374918912036518d1140a2fa6.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,6% и составила 89,69 доллара с доходностью 7,42%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понвысилась на 0,09% и составила 85,55 пункта, доходность составила 7,79%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 8,16% и составила 34,45 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 257 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 32,0-34,9 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 6,8% и составила 9,42 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 271 тыс. ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 8,71-9,71 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 5,73% и составила 27,7 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 208 тыс. ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 26,5-28,5 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации