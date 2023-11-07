https://sputnik-georgia.ru/20231107/turetskaya-lira-obnovila-antirekord-284053400.html

Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая лира обновила антирекорд

Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится 07.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Национальная валюта Турции девальвирует – за доллар дают 28,5 лиры, согласно данным торгов.Официальный курс евро в Турции впервые превысил 30 лир 3 ноября.Напомним, 26 октября Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%. Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Центральный банк Турции продолжает повышать учетную ставку >>Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку – до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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