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Турецкая лира обновила антирекорд
Турецкая лира обновила антирекорд
Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T20:07+0400
2023-11-07T20:07+0400
2023-11-07T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Национальная валюта Турции девальвирует – за доллар дают 28,5 лиры, согласно данным торгов.Официальный курс евро в Турции впервые превысил 30 лир 3 ноября.Напомним, 26 октября Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%. Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Центральный банк Турции продолжает повышать учетную ставку >>Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку – до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, в мире, новости, экономика
турция, в мире, новости, экономика
Турецкая лира обновила антирекорд
20:07 07.11.2023 (обновлено: 20:24 07.11.2023)
Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Национальная валюта Турции девальвирует – за доллар дают 28,5 лиры, согласно данным торгов.
Официальный курс евро в Турции впервые превысил 30 лир 3 ноября.
Напомним, 26 октября Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%. Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится.
Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку – до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.