https://sputnik-georgia.ru/20231107/v-gruzii-prokhodit-pervyy-mezhdunarodnyy-sammit-okhranyaemykh-territoriy-284050983.html
В Грузии проходит первый международный саммит охраняемых территорий
В Грузии проходит первый международный саммит охраняемых территорий
На саммите рассматривают международные модели консервации биомногообразия, современные технологии в национальных парках и системы, пути устойчивого содействия... 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T17:55+0400
2023-11-07T17:55+0400
2023-11-07T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Первый международный саммит охраняемых территорий с участием около 20 стран мира открылся в Грузии, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий страны. Саммит будет проходить 7-9 ноября в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети). В Грузию для участия в саммите съехались более ста делегатов из около 20 стран мира. Боржомский саммит – это первый прецедент в истории охраняемых территорий Грузии, когда вместе с представителями ведущих национальных парков мира и международных природоохранных организаций возможно ознакомиться с успешной практикой управления национальными парками. Саммит открыл заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе. В рамках саммита пройдут дискуссии, семинары, презентации. Беспрецедентно увеличилась площадь охраняемых территорий в Грузии >>Спикеры из Великобритании, США, Румынии, Македонии, Армении, Азербайджана, Украины, Турции, Ирана, Северной Македонии, Албании, Болгарии, Черногории и Кореи рассматривают такие важные вопросы, как международные модели консервации биомногообразия, современные технологии в национальных парках и системы, пути устойчивого содействия экотуризму. В рамках саммита также пройдут специальные сессии "World Café метод", который ставит целью детальное изучение вызовов и ключевых вопросов в плане развития нацпарков. На саммите будут рассмотрены вопросы защиты национальных парков, исполнения закона, развития устойчивого туризма, финансовой устойчивости, восстановления биомногообразия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, туризм, национальное агентство охраняемых территорий грузии
грузия, новости, общество, туризм, национальное агентство охраняемых территорий грузии
В Грузии проходит первый международный саммит охраняемых территорий
На саммите рассматривают международные модели консервации биомногообразия, современные технологии в национальных парках и системы, пути устойчивого содействия экотуризму
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Первый международный саммит охраняемых территорий с участием около 20 стран мира открылся в Грузии, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий страны.
Саммит будет проходить 7-9 ноября в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети). В Грузию для участия в саммите съехались более ста делегатов из около 20 стран мира.
Боржомский саммит – это первый прецедент в истории охраняемых территорий Грузии, когда вместе с представителями ведущих национальных парков мира и международных природоохранных организаций возможно ознакомиться с успешной практикой управления национальными парками.
Саммит открыл заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе. В рамках саммита пройдут дискуссии, семинары, презентации.
Спикеры из Великобритании, США, Румынии, Македонии, Армении, Азербайджана, Украины, Турции, Ирана, Северной Македонии, Албании, Болгарии, Черногории и Кореи рассматривают такие важные вопросы, как международные модели консервации биомногообразия, современные технологии в национальных парках и системы, пути устойчивого содействия экотуризму.
В рамках саммита также пройдут специальные сессии "World Café метод", который ставит целью детальное изучение вызовов и ключевых вопросов в плане развития нацпарков. На саммите будут рассмотрены вопросы защиты национальных парков, исполнения закона, развития устойчивого туризма, финансовой устойчивости, восстановления биомногообразия.