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В Грузии разработан законопроект о безопасности плотин
В Грузии разработан законопроект о безопасности плотин
Средний возраст плотин в Грузии превысил 60 лет, а это значит, что они уже старые, заявил экс-министр 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T16:38+0400
2023-11-07T16:38+0400
2023-11-07T17:07+0400
грузия
новости
общество
давид мирцхулава
гэс
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Законопроект о безопасности плотин, разработанный в Грузии, предусматривает оснащение сооружения системами мониторинга, раннего оповещения, а также постоянного наблюдения во время работы, заявил бывший министр энергетики, председатель Национального комитета высоких плотин Грузии Давид Мирцхулава. Сегодня в законодательстве Грузии пробел по вопросу безопасности эксплуатации плотин. В случае принятия закона парламентом сооружения в обязательном порядке должны быть оснащены технологиями безопасности. По информации энергетика, в разработке законодательства по безопасности плотин участвовали французские и швейцарские специалисты. Как пояснил Мирцхулава, средний возраст плотин в Грузии превысил 60 лет, а это значит, что они уже старые. Важно, чтобы и новые, и старые плотины были надежными, считает он. На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии >>"Кроме того, расчеты и критерии со временем меняются. Сейсмические расчеты существенно изменились. Новое законодательство позволяет населению иметь гарантию того, что оно защищено, ведь любой собственник сооружения, будь то государство или частное лицо, будет обязан максимально соблюдать нормы безопасности", – сказал Мирцхулава. Как отметил эксперт, еще три-четыре года назад важнейшая Международная организация больших плотин разработала декларацию о плотинах, к которой присоединились почти все страны, имеющие такие структуры, в том числе и Грузия. Безопасность плотин означает, что люди, живущие ниже по течению от плотин, должны чувствовать себя в безопасности. Вопрос установки в Грузии систем раннего предупреждения стихийных бедствий стал особенно актуален на фоне трагедии на горном курорте Грузии Шови, где 3 августа в результате схода оползня погибли 32 человека, а один до сих пор не найден. По словам председателя Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давида Нармания, проект изменений, разработанный отраслью, скоро будет внесен в парламент, и вопрос его вступления в силу уже будет зависеть от высшего законодательного органа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, давид мирцхулава, гэс
грузия, новости, общество, давид мирцхулава, гэс
В Грузии разработан законопроект о безопасности плотин
16:38 07.11.2023 (обновлено: 17:07 07.11.2023)
Средний возраст плотин в Грузии превысил 60 лет, а это значит, что они уже старые, заявил экс-министр
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Законопроект о безопасности плотин, разработанный в Грузии, предусматривает оснащение сооружения системами мониторинга, раннего оповещения, а также постоянного наблюдения во время работы, заявил бывший министр энергетики, председатель Национального комитета высоких плотин Грузии Давид Мирцхулава.
Сегодня в законодательстве Грузии пробел по вопросу безопасности эксплуатации плотин. В случае принятия закона парламентом сооружения в обязательном порядке должны быть оснащены технологиями безопасности.
"В законопроекте предусмотрены все действия, закон, которые собственнику сооружения [плотины] необходимо знать и выполнять. Он будет оснащен системами мониторинга, оснащен системами раннего оповещения, а также постоянного наблюдения во время работы", – заявил Мирцхулава в эфире медиаплатформы BMG.
По информации энергетика, в разработке законодательства по безопасности плотин участвовали французские и швейцарские специалисты.
Как пояснил Мирцхулава, средний возраст плотин в Грузии превысил 60 лет, а это значит, что они уже старые. Важно, чтобы и новые, и старые плотины были надежными, считает он.
"Кроме того, расчеты и критерии со временем меняются. Сейсмические расчеты существенно изменились. Новое законодательство позволяет населению иметь гарантию того, что оно защищено, ведь любой собственник сооружения, будь то государство или частное лицо, будет обязан максимально соблюдать нормы безопасности", – сказал Мирцхулава.
Как отметил эксперт, еще три-четыре года назад важнейшая Международная организация больших плотин разработала декларацию о плотинах, к которой присоединились почти все страны, имеющие такие структуры, в том числе и Грузия. Безопасность плотин означает, что люди, живущие ниже по течению от плотин, должны чувствовать себя в безопасности.
"Это требует огромного объема работы по оснащению сооружений технологиями безопасности, позволяющими управлять соответствующими рисками. Здечь речь не только о плотинах. Трагедия в Шови показала нам, что во многих местах необходимо создавать множество систем раннего оповещения", – сказал Мирцхулава.
Вопрос установки в Грузии систем раннего предупреждения стихийных бедствий стал особенно актуален на фоне трагедии на горном курорте Грузии Шови, где 3 августа в результате схода оползня погибли 32 человека, а один до сих пор не найден.
По словам председателя Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давида Нармания, проект изменений, разработанный отраслью, скоро будет внесен в парламент, и вопрос его вступления в силу уже будет зависеть от высшего законодательного органа.