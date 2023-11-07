https://sputnik-georgia.ru/20231107/velikobritaniya-znakomitsya-s-turisticheskim-potentsialom-gruzii-284027349.html

Великобритания знакомится с туристическим потенциалом Грузии

Великобритания знакомится с туристическим потенциалом Грузии

В рамках выставки представители грузинского бизнеса имеют возможность найти партнеров и установить деловые связи, заявила глава Нацадминистрации 07.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Туристический потенциал Грузии представлен на престижной Международной выставке World Travel Market (WTM) 2023 в Лондоне, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. World Travel Market с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире и предназначена исключительно для профессиональной публики. 44-я по счету выставка проходит 6-8 ноября в одном из крупнейших современных выставочных центров Лондона ExCel. В мероприятии принимают участие до 20 грузинских турфирм и гостиниц. По словам посла Грузии в Великобритании и Ирландии Софии Кацарава, интерес Великобритании к Грузии растет с каждым годом, в том числе и в направлении туризма. "Очень своевременно и важно, что Грузия довольно масштабно представлена ​​на такой престижной выставке. Это прекрасная возможность продемонстрировать Грузию, и я уверена, что в эти несколько дней многие британские компании откроют для себя уникальный туристический потенциал Грузии", – заявила Кацарава. Грузия представила на международной выставке в Дубай туристический потенциал >>Гости мероприятия имеют возможность ознакомиться с туристическими направлениями Грузии, посмотреть видеоролики и узнать информацию о туристических продуктах страны у грузинского стенда. В рамках выставки запланированы презентации и встречи с ведущими компаниями, где представители частного сектора получат возможность установить связи с будущими партнерами с целью подготовки совместных туристических пакетов. В выставке WTM London 2023 принимают участие 4 тысячи туристических компаний и организаций из более чем 185 стран мира. Мероприятие посещают более 35 тысяч специалистов туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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