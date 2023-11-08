https://sputnik-georgia.ru/20231108/denkh-gruziya-zhdet-resheniya-evrokomissii-o-predostavlenii-statusa-kandidata-v-es-284062483.html

День Х: Грузия ждет решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата в ЕС

День Х: Грузия ждет решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата в ЕС

Вице-спикер парламента Гия Вольский уверен, что достигнутый Грузией прогресс не останется незамеченным 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T10:47+0400

2023-11-08T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузия и грузинский народ ждут положительной оценки Еврокомиссии о выполнении страной 12 рекомендаций, необходимых для предоставления статуса кандидата в ЕС, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Как отметил Талаквадзе, правильным решением будет, если Грузия получит статус кандидата и перейдет к следующему этапу европейской интеграции. Вице-спикер парламента Гия Вольский уверен, что достигнутый Грузией прогресс на пути евроинтеграции не останется незамеченным."Я думаю, что будет принято правильное решение с учетом тех заслуг, которыми обладает Грузия. Европейская комиссия должна увидеть это", – заявил Вольский журналистам. День доклада Еврокомиссии – глава МИД Грузии отправляется в Брюссель>>Положительные ожидания есть и у депутата от парламентской политической группы "Сила народа" Дмитрия Хундадзе. Безусловно, для этого еще предстоит провести определенные реформы, и правящая команда никогда от этого не отказывается, подчеркнул Хундадзе.В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, брюссель, арчил талаквадзе, дмитрий хундадзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия