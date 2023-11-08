https://sputnik-georgia.ru/20231108/ek-rekomendovala-dat-gruzii-status-kandidata-v-es---zamechanie-po-gosupravleniyu-284080218.html

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по госуправлению

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по госуправлению

Повышение эффективности институтов – одна из 12 рекомендаций Евросоюза 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T17:39+0400

2023-11-08T17:39+0400

2023-11-08T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузия достигла прогресса в госуправлении, но необходима нормативная база для принятия законов конкретной направленности, говорится в отчете Еврокомиссии о проделанной страной работе по выполнению 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Еврокомиссия рекомендует Грузии обеспечить нормативные и процедурные рычаги для разработки политики управления, основанной на фактах. Кроме того, Грузии необходимо продолжать усилия по обеспечению стабильной, подотчетной и прозрачной системы госслужбы, считают в ЕК.Повышение эффективности институтов – одна из 12 рекомендаций Евросоюза. Эта рекомендация включает в себя три направления: парламентский надзор, избирательная реформа и реформа публичной службы. В целях усиления надзорных функций парламента в регламент были внесены фундаментальные изменения. Усовершенствована процедура "министерского часа", комитетских слушаний, сократились сроки ответа на депутатский вопрос. Кроме того, была разработана Стратегия реформы публичной службы на 2023-2026 годы и исходящий из этой стратегии план действий на 2023-2024 годы.ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по гражданскому обществу>>План действий включает в себя ряд фундаментальных направлений: стратегия децентрализации, стратегия развития государственных услуг, стратегия управления публичными финансами, стратегия цифрового управления, национальная антикоррупционная стратегия и план действий открытого управления. Также парламент провел избирательную реформу, согласно которой введено электронное голосование, сокращены расходы партий, повышается квалификация членов ЦИК. Что касается статуса кандидата на вступление в Евросоюз, Грузия подала заявку 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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