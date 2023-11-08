https://sputnik-georgia.ru/20231108/ek-rekomendovala-dat-gruzii-status-kandidata-v-es---zamechanie-po-grazhdanskomu-obschestvu-284079143.html

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по гражданскому обществу

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по гражданскому обществу

Еврокомиссия указала на негативное влияние законопроекта об "иностранных агентах", который вызвал волну протеста в Грузии и негативную реакцию международного... 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T16:47+0400

2023-11-08T16:47+0400

2023-11-08T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Гражданское общество в Грузии хорошо развито и имеет возможность свободно работать, но инициатива о принятии закона об "агентах иностранного влияния" навредила делу, говорится в отчете Еврокомиссии о проделанной страной работе по выполнению 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В среду Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре. Несмотря на то, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был отозван на фоне массовых акций протеста в Тбилиси и резкой международной реакции, он все же посеял среди гражданского общества недоверие к правительству и спровоцировал бойкот консультаций по ключевым реформам, говорится в отчете. Там же отмечено, что правительство и парламент провели две конференции с гражданским обществом 25 июля и 13 сентября, чтобы восстановить хорошее сотрудничество с гражданским обществом, а также объявили о продолжении координационных встреч с организациями гражданского общества.Решение отозвать скандальный законопроект было принято 9 марта 2023 года. "Исторический день" – премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС>>Парламентское большинство, которое представляют партия "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа", тогда заявило, что законопроект вызвал в обществе противоречивые мнения, так как "машина лжи" смогла представить его в негативном свете и ввести определенную часть общества в заблуждение."Грузинская мечта" и авторы законопроекта – "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью законопроекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники в один голос заявляли, что это прямое отклонение от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.В законопроекте было сказано, что агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20-процентного годового дохода которых является "иностранная сила". Для таких юридических лиц планировалось создание специального реестра – реестра агентов иностранного влияния. Посол: Рекомендация о предоставлении Грузии статуса кандидата – признание поддержки ЕС>>Что касается статуса кандидата на вступление в Евросоюз, Грузия подала заявку 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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