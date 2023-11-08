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ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по борьбе с коррупцией
ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по борьбе с коррупцией
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузия достигла определенного прогресса в борьбе с коррупцией, но стране надо продолжить работу в направлении осуществления плана... 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T20:40+0400
2023-11-08T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузия достигла определенного прогресса в борьбе с коррупцией, но стране надо продолжить работу в направлении осуществления плана действий по деолигархизации, говорится в отчете Еврокомиссии о проделанной страной работе по выполнению 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза.Однако, по мнению Еврокомиссии, Грузии предстоит еще многое предпринять для решения существующих проблем.Между тем, сам План действий по деолигархизации, разработанный правительством, Еврокомиссия оценила положительно. Также Еврокомиссия отмечает, что в соответствии с рекомендациями было создано Антикоррупционное бюро, объединившее в едином органе несколько антикоррупционных функций. План действий по деолигархизации – Грузия не получит ответа Венецианской комиссии>>План действий по достижению деолигархизации был разработан на основе рекомендаций консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссии и Евросоюза в октябре 2023 года. Документ включает в себя пакет изменений, которые необходимо осуществить системно в законодательстве Грузии, где прописаны конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений. Он касается семи различных направлений, среди которых антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также мероприятия, которые необходимо реализовать в сфере правосудия.Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, украина, молдова, тбилиси, еврокомиссия, венецианская комиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузия достигла определенного прогресса в борьбе с коррупцией, но стране надо продолжить работу в направлении осуществления плана действий по деолигархизации, говорится в отчете Еврокомиссии о проделанной страной работе по выполнению 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза.
"Грузия добилась определенного прогресса в борьбе с коррупцией и имеет определенный уровень подготовки", – говорится в отчете.
Однако, по мнению Еврокомиссии, Грузии предстоит еще многое предпринять для решения существующих проблем.
"Необходимы дальнейшие действия для завершения плана действий по деолигархизации и начала его осуществления, для достижения успехов в расследовании, судебном преследовании, вынесении судебных решений и окончательных приговоров по делам о коррупции, особенно на высоком уровне, и, в частности, для решения проблемы крупномасштабных корыстных интересов и их влияния как на политическую, так и в судебную и экономическую сферы", – говорится в отчете.
Между тем, сам План действий по деолигархизации, разработанный правительством, Еврокомиссия оценила положительно.
"План действий основан на рекомендациях Еврокомиссии и заключении Венецианской комиссии от июня 2023 года следовать системному подходу, в том числе путем усиления правил по конкурентной политике, разнообразию СМИ и финансированию политических партий", – говорится в отчете.
Также Еврокомиссия отмечает, что в соответствии с рекомендациями было создано Антикоррупционное бюро, объединившее в едином органе несколько антикоррупционных функций.
План действий по достижению деолигархизации был разработан на основе рекомендаций консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссии и Евросоюза в октябре 2023 года.
Документ включает в себя пакет изменений, которые необходимо осуществить системно в законодательстве Грузии, где прописаны конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений.
Он касается семи различных направлений, среди которых антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также мероприятия, которые необходимо реализовать в сфере правосудия.
Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.