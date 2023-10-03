https://sputnik-georgia.ru/20231003/plan-deystviy-po-deoligarkhizatsii--gruziya-ne-poluchit-otveta-venetsianskoy-komissii-282892354.html
План действий по деолигархизации – Грузия не получит ответа Венецианской комиссии
План действий по деолигархизации – Грузия не получит ответа Венецианской комиссии
В конце текущей недели будет объявлено заключение Венецианской комиссии о планируемых поправках к закону "Об общих судах", заявил спикер парламента 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T09:01+0400
2023-10-03T09:01+0400
2023-10-03T09:01+0400
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шалва папуашвили
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грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Консультативный органа по конституционному праву при Совете Европы (Венецианская комиссия) не подготовит заключение в связи с проектом плана действий по деолигархизации, так как он не является юридическим документом или законом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Глава парламента 23 сентября обратился к председателю Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори с просьбой оценить законы, законопроекты и план действий по деолигархизации, принятые для выполнения 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. До этого парламент Грузии в третьем чтении провалил закон "О деолигархизации", который основывается на т. н. персонализированном подходе. Как заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в связи с тем, что законопроект, принятый парламентом в двух чтениях, утратил свою практическую актуальность. Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5 >>"Мы направили т. н. план действий по деолигархизации в Венецианскую комиссию согласно совету и просьбе Еврокомиссии. Мы даже говорили, что было немного странно просить Венецианскую комиссию дать заключение относительно плана действий. Так и случилось, в ответ мы получили от Венецианской комиссии, что, поскольку это не юридический документ или закон, они не смогут подготовить заключение по данному вопросу", – заявил Папуашвили. По информации главы грузинского законодательного органа, в конце текущей недели будет объявлено заключение Венецианской комиссии о планируемых поправках к закону "Об общих судах", которое было представлено бюро для инициирования в понедельник. По словам Папуашвили, в Венецианскую комиссию также направлен проект поправок к Избирательному кодексу, а также положения, связанные с Антикоррупционным бюро, со Службой защиты персональных данных и Специальной следственной службой. "В связи с этими вопросами Венецианская комиссия сказала, что понадобится больше времени для подготовки заключения. Поэтому ожидается, что заключение будет в начале декабря. Как правило в это время проводится заседание Венецианской комиссии", – отметил Папуашвили. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Парламент Грузии окончательно "провалил" принятие закона "О деолигархизации" >>"Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, парламент грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, парламент грузии
План действий по деолигархизации – Грузия не получит ответа Венецианской комиссии
В конце текущей недели будет объявлено заключение Венецианской комиссии о планируемых поправках к закону "Об общих судах", заявил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Консультативный органа по конституционному праву при Совете Европы (Венецианская комиссия) не подготовит заключение в связи с проектом плана действий по деолигархизации, так как он не является юридическим документом или законом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Деолигархизация – это пятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Глава парламента 23 сентября обратился к председателю Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори с просьбой оценить законы, законопроекты и план действий по деолигархизации, принятые для выполнения 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
До этого парламент Грузии в третьем чтении провалил закон "О деолигархизации", который основывается на т. н. персонализированном подходе. Как заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в связи с тем, что законопроект, принятый парламентом в двух чтениях, утратил свою практическую актуальность.
"Мы направили т. н. план действий по деолигархизации в Венецианскую комиссию согласно совету и просьбе Еврокомиссии. Мы даже говорили, что было немного странно просить Венецианскую комиссию дать заключение относительно плана действий. Так и случилось, в ответ мы получили от Венецианской комиссии, что, поскольку это не юридический документ или закон, они не смогут подготовить заключение по данному вопросу", – заявил Папуашвили.
По информации главы грузинского законодательного органа, в конце текущей недели будет объявлено заключение Венецианской комиссии о планируемых поправках к закону "Об общих судах", которое было представлено бюро для инициирования в понедельник.
"Вы знаете, что идет подготовка заключения по принятым ранее поправкам. Венецианская комиссия учтет и эти новые поправки в том заключении. И в конце недели будет заседание комиссии и, соответственно, Венецианская комиссия представит свое заключение. С будущей недели начнутся комитетские рассмотрения этих поправок, и у нас будет возможность рассмотреть их вместе с заключением Венецианской комиссии", – заявил он.
По словам Папуашвили, в Венецианскую комиссию также направлен проект поправок к Избирательному кодексу, а также положения, связанные с Антикоррупционным бюро, со Службой защиты персональных данных и Специальной следственной службой.
"В связи с этими вопросами Венецианская комиссия сказала, что понадобится больше времени для подготовки заключения. Поэтому ожидается, что заключение будет в начале декабря. Как правило в это время проводится заседание Венецианской комиссии", – отметил Папуашвили.
В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.
"Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.