https://sputnik-georgia.ru/20231108/evrokomissiya-rekomendovala-nachat-peregovory-s-ukrainoy-i-moldaviey-o-vstuplenii-v-es-284079439.html

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 года 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T16:59+0400

2023-11-08T16:59+0400

2023-11-08T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой, при выполнении странами нескольких условий, говорится в письменных рекомендациях ЕК. ЕК дала данную рекомендацию на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом поставленных ранее задач по реформам. Грузия ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления ей статуса кандидата на вступление в ЕС, который она, в отличие от Украины и Молдовы, не получила летом 2022 года. В среду, 8 ноября, ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕСФормальное решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. В Еврокомиссии отметили, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. Для Украины это, среди прочего, продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдовы – продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и "деолигархизация". Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС>>Статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, Сербия – с 2012 года, Албания – с 2014 г. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году и процесс занял 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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