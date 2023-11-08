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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС
Итоговое решение будет принято Евросоветом в декабре этого года 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T15:19+0400
2023-11-08T15:19+0400
2023-11-08T15:51+0400
политика
новости
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС – согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.На основании заключения Еврокомисси 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы."Мы фиксируем, что правительство действительно предприняло позитивные шаги, например, в плане деолигархизации были предприняты многие важные шаги, был внедрен персональный подход, было создано Антикоррупционное бюро. Соответственно, комиссия рекомендует, чтобы Грузии был присвоен статус кандидата с учетом того, что правительство Грузии предпримет значительные шаги", – заявила Урсула.День Х: Грузия ждет решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата в ЕС>>Есть подчеркнутое стремление граждан стать членами ЕС, отметила глава ЕК.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично были выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ не было никакого прогресса, говорилось в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, еспч
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС
15:19 08.11.2023 (обновлено: 15:51 08.11.2023)
Итоговое решение будет принято Евросоветом в декабре этого года
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС – согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.
На основании заключения Еврокомисси 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
"(Еврокомиссия – ред.) рекомендует предоставить Грузии статус кандидата с учетом того, что все соответствующие шаги будут предприняты", – заявила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на брифинге в среду.
В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Мы фиксируем, что правительство действительно предприняло позитивные шаги, например, в плане деолигархизации были предприняты многие важные шаги, был внедрен персональный подход, было создано Антикоррупционное бюро. Соответственно, комиссия рекомендует, чтобы Грузии был присвоен статус кандидата с учетом того, что правительство Грузии предпримет значительные шаги", – заявила Урсула.
Есть подчеркнутое стремление граждан стать членами ЕС, отметила глава ЕК.
"Это, безусловно, должно быть более четко отражено со стороны официальных представителей страны, которые должны защищать национальное интересы страны, а также правительство должно достичь большего прогресса в плане выполнения 12 пунктов", – сказала Урсула.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично были выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ не было никакого прогресса, говорилось в отчете.