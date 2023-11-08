https://sputnik-georgia.ru/20231108/isk-rossiyskogo-milliardera-usmanova-podtverzhdaet-soblyudenie-gruziey-sanktsiy--natsbank-284072038.html

Иск российского миллиардера Усманова подтверждает соблюдение Грузией санкций – Нацбанк

Иск российского миллиардера Усманова подтверждает соблюдение Грузией санкций – Нацбанк

В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T15:01+0400

2023-11-08T15:01+0400

2023-11-08T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Иск российского миллиардера Алишера Усманова подтверждает, что Грузия никогда не станет местом для обхода санкций, заявила исполняющая обязанности главы Нацбанка Натия Турнава журналистам. Грузинская юридическая компания MKD Law сообщила о подаче исков против Национального банка Грузии и банка "Либерти" от имени компании "Металлоинвест" – дочерней компании российского инвестиционного холдинга USM, на 49% принадлежащего Усманову. С апреля текущего года, когда компания попала под санкции США, ей ограничили доступ к активам в Грузии в размере нескольких миллионов евро. При этом она отметила, что Нацбанк только получил документы по иску и теперь готовится защищать свои позиции в суде. Ранее по поводу иска заявление распространил Liberty Bank. По его информации, в марте 2022 года, когда Алишер Усманов попал под санкции, была издана так называемая директива, в которой было указано, что санкции не касаются компаний, принадлежащих Усманову, если сами эти компании не включены в список подпадающих под санкции. Грузинский банк сделал заявление по иску российского миллиардера>>По данным кредитной организации, до апреля 2023 года компания-истец пользовалась услугами их банка. Однако с апреля 2023 года, сразу после того, как на компанию были наложены санкции, компании был немедленно ограничен доступ к активам, размещенным в Liberty Bank. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, сша, liberty bank, натия турнава, обострение ситуации вокруг украины