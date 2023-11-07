https://sputnik-georgia.ru/20231107/gruzinskiy-bank-sdelal-zayavlenie-po-isku-rossiyskogo-milliardera-284056254.html
Грузинский банк сделал заявление по иску российского миллиардера
Грузинский банк сделал заявление по иску российского миллиардера
Если кампания по нанесению ущерба репутации банка продолжится, он оставляет за собой право обратиться в суд и действовать в соответствии с законодательством... 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T22:52+0400
2023-11-07T22:52+0400
2023-11-07T22:52+0400
экономика
грузия
новости
liberty bank
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузинский системный банк Liberty Bank назвал дискредитацией обвинения в обходе санкций при открытии счетов компании российского миллиардера Алишера Усманова. Грузинская юридическая компания MKD Law сообщила о подаче исков против Национального банка Грузии и банка "Либерти" от имени компании "Металлоинвест" – дочерней компании российского инвестиционного холдинга USM, на 49% принадлежащего Усманову. С апреля текущего года, когда компания попала под санкции США, ей ограничили доступ к активам в размере несколько миллионов евро. Иск стал поводом обвинения банка со стороны грузинской оппозиции в обходе санкций. По данным банка, обвинение в обходе санкций основано только на том факте, что истец является одним из владельцев компании, попавшей под санкции, Алишером Усмановым, который был подвергнут индивидуальным санкциям в марте 2022 года, а его компания имела доступ к банковским активам пока на эту компанию были наложены санкции - до апреля 2023 года. "Мы считаем, что это попытка ввести общественность в заблуждение, поскольку данный факт нельзя считать нарушением санкций по той причине, что в марте 2022 года когда Алишер Усманов попал под санкции была издана так называемая Генеральная лицензия №15 (действующая до апреля 2023 года), согласно которой OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) четко разъяснило, что санкции не касаются компаний, принадлежащих Усманову, если сами эти компании не включены в список подпадающих под санкции, что произошло в случае с компания-истца только в апреле 2023 года", - поясняет банк. По данным кредитной организации, до апреля 2023 года компания-истец пользовалась не только услугами грузинского банка, но и других европейских банков. ЕС не требует от Грузии введения санкций в отношении России – Папуашвили >>"С апреля 2023 года, сразу после того, как на компанию были наложены санкции, компании был немедленно ограничен доступ к активам, расположенным в Liberty Bank", - говорится в заявлении. Банк отметил, что если кампания по нанесению ущерба репутации банка продолжится, он оставляет за собой право обратиться в суд и действовать в соответствии с законодательством Грузии. Безосновательные обвинения – Нацбанк Грузии о соблюдении международных санкций >>В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, liberty bank, антироссийские санкции
экономика, грузия, новости, liberty bank, антироссийские санкции
Грузинский банк сделал заявление по иску российского миллиардера
Если кампания по нанесению ущерба репутации банка продолжится, он оставляет за собой право обратиться в суд и действовать в соответствии с законодательством Грузии
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузинский системный банк Liberty Bank назвал дискредитацией обвинения в обходе санкций при открытии счетов компании российского миллиардера Алишера Усманова.
Грузинская юридическая компания MKD Law сообщила о подаче исков против Национального банка Грузии и банка "Либерти" от имени компании "Металлоинвест" – дочерней компании российского инвестиционного холдинга USM, на 49% принадлежащего Усманову. С апреля текущего года, когда компания попала под санкции США, ей ограничили доступ к активам в размере несколько миллионов евро. Иск стал поводом обвинения банка со стороны грузинской оппозиции в обходе санкций.
"Liberty Bank с полной ответственностью заявляет, что неукоснительно придерживается законодательства Грузии, нормативных актов Национального банка и международных санкций. Прямым доказательством этого является иск, согласно которому попавшая под санкции компания обвиняет Liberty Bank в слишком широком и строгом толковании международных санкций", - говорится в заявлении.
По данным банка, обвинение в обходе санкций основано только на том факте, что истец является одним из владельцев компании, попавшей под санкции, Алишером Усмановым, который был подвергнут индивидуальным санкциям в марте 2022 года, а его компания имела доступ к банковским активам пока на эту компанию были наложены санкции - до апреля 2023 года.
"Мы считаем, что это попытка ввести общественность в заблуждение, поскольку данный факт нельзя считать нарушением санкций по той причине, что в марте 2022 года когда Алишер Усманов попал под санкции была издана так называемая Генеральная лицензия №15 (действующая до апреля 2023 года), согласно которой OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) четко разъяснило, что санкции не касаются компаний, принадлежащих Усманову, если сами эти компании не включены в список подпадающих под санкции, что произошло в случае с компания-истца только в апреле 2023 года", - поясняет банк.
По данным кредитной организации, до апреля 2023 года компания-истец пользовалась не только услугами грузинского банка, но и других европейских банков.
"С апреля 2023 года, сразу после того, как на компанию были наложены санкции, компании был немедленно ограничен доступ к активам, расположенным в Liberty Bank", - говорится в заявлении.
Банк отметил, что если кампания по нанесению ущерба репутации банка продолжится, он оставляет за собой право обратиться в суд и действовать в соответствии с законодательством Грузии.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.