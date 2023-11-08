https://sputnik-georgia.ru/20231108/politico-evrokomissiya-porekomenduet-predostavit-gruzii-status-kandidata-v-es-284065138.html

Politico: Еврокомиссия порекомендует предоставить Грузии статус кандидата в ЕС

Politico: Еврокомиссия порекомендует предоставить Грузии статус кандидата в ЕС

Издание ссылается на свои источники – двух чиновников в евроструктурах 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Еврокомиссия будет рекомендовать государствам Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В статье также отмечено, что "зеленый свет" дадут Украине и Молдове. "Они порекомендуют лидерам ЕС открыть переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении при условии, что страны проведут реформы в области верховенства закона", – говорится в статье. День Х: Грузия ждет решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата в ЕС>>Грузия ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления ей статуса кандидата на вступление в ЕС, который она, в отличие от Украины и Молдовы, не получила летом 2022 года. Грузии поставили 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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