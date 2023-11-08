https://sputnik-georgia.ru/20231108/posol-rekomendatsiya-o-predostavlenii-gruzii-statusa-kandidata---priznanie-podderzhki-es-284077923.html

Посол: Рекомендация о предоставлении Грузии статуса кандидата – признание поддержки ЕС

Посол: Рекомендация о предоставлении Грузии статуса кандидата – признание поддержки ЕС

Еврокомиссия в среду рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Рекомендация о предоставлении Грузии статуса страны -кандидата на вступление в Евросоюз является признанием сильной поддержки ЕС жителей страны, ее европейского будущего и прогресса, достигнутого за последние годы, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на пресс-конференции. Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата. Герчинский поздравил всех политических лидеров – власти и оппозицию – с рекомендацией предоставить стране статус кандидата ЕС. На основании заключения Еврокомисси 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС>>В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично были выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ не было никакого прогресса, говорилось в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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