https://sputnik-georgia.ru/20231108/rossiya-snizhaet-poshlinu-na-eksport-pshenitsy-284058723.html

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу с 8 ноября.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 8 ноября включительно составляет 4923,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы – 1618 рублей за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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