https://sputnik-georgia.ru/20231108/stanovlenie-gruzii-finansovym-tsentrom-regiona--vitse-premer-o-roli-bankovskogo-sektora-284072415.html

Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора

Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора

Министр отметил важность сотрудничества государства и банковского сектора для развития экономики Грузии 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T15:39+0400

2023-11-08T15:39+0400

2023-11-08T15:39+0400

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Развитие банковского сектора является важным шагом на пути к тому, чтобы Грузия стала региональным финансовым центром, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Давиташвили поздравил представителей Национального банка и банковского сектора с профессиональным праздником и подчеркнул важность стабильности, успешности и развития банковского сектора для экономики и в целом благополучия страны. Давиташвили отметил, что в последние годы экономическая политика правительства в полном соответствии с финансовым и банковским сектором. По мнению вице-премьера, очень важно сотрудничество государства и частного сектора, и тот факт, что, несмотря на пандемию и геополитическую ситуацию, Грузия способна добиться стабильного экономического роста и у правительства многообещающие прогнозы, является результатом именно успешного диалога и сотрудничества с банковским сектором. День Банкира отмечается в Грузии более 20 лет. Он учрежден по инициативе Национального банка Грузии и Банковской ассоциации в связи со 125-летием со дня основания первого грузинского банка – "Сатавадазнауро банк" – и 163-летием со дня рождения его основателя и первого руководителя Ильи Чавчавадзе, 8 ноября. Грузия как финансовый хаб Стратегия превращения Грузии в многофункциональный региональный центр разработана компаниями Rothschild & Co. и Kaiser Partner. Целью стратегии является превращение страны в многофункциональный хаб в направлении технологий, образования и финансовых услуг. Она будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, распространению современных финансовых и технологических новшеств. Компания Ротшильдов подготовила стратегию создание в Грузии финансового хаба>>Соглашение о превращении Грузии в финансовый центр было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года. Rothschild & Co – одна из крупнейших независимых финансовых групп, которая работает в более чем 40 странах мира. Kaiser Partner – консультант по вопросам благосостояния, работающий в Лихтенштейне и Швейцарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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