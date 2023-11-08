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Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора
Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора
Министр отметил важность сотрудничества государства и банковского сектора для развития экономики Грузии 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T15:39+0400
2023-11-08T15:39+0400
2023-11-08T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Развитие банковского сектора является важным шагом на пути к тому, чтобы Грузия стала региональным финансовым центром, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Давиташвили поздравил представителей Национального банка и банковского сектора с профессиональным праздником и подчеркнул важность стабильности, успешности и развития банковского сектора для экономики и в целом благополучия страны. Давиташвили отметил, что в последние годы экономическая политика правительства в полном соответствии с финансовым и банковским сектором. По мнению вице-премьера, очень важно сотрудничество государства и частного сектора, и тот факт, что, несмотря на пандемию и геополитическую ситуацию, Грузия способна добиться стабильного экономического роста и у правительства многообещающие прогнозы, является результатом именно успешного диалога и сотрудничества с банковским сектором. День Банкира отмечается в Грузии более 20 лет. Он учрежден по инициативе Национального банка Грузии и Банковской ассоциации в связи со 125-летием со дня основания первого грузинского банка – "Сатавадазнауро банк" – и 163-летием со дня рождения его основателя и первого руководителя Ильи Чавчавадзе, 8 ноября. Грузия как финансовый хаб Стратегия превращения Грузии в многофункциональный региональный центр разработана компаниями Rothschild & Co. и Kaiser Partner. Целью стратегии является превращение страны в многофункциональный хаб в направлении технологий, образования и финансовых услуг. Она будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, распространению современных финансовых и технологических новшеств. Компания Ротшильдов подготовила стратегию создание в Грузии финансового хаба>>Соглашение о превращении Грузии в финансовый центр было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года. Rothschild & Co – одна из крупнейших независимых финансовых групп, которая работает в более чем 40 странах мира. Kaiser Partner – консультант по вопросам благосостояния, работающий в Лихтенштейне и Швейцарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, тбилиси
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, тбилиси
Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора
Министр отметил важность сотрудничества государства и банковского сектора для развития экономики Грузии
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Развитие банковского сектора является важным шагом на пути к тому, чтобы Грузия стала региональным финансовым центром, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Давиташвили поздравил представителей Национального банка и банковского сектора с профессиональным праздником и подчеркнул важность стабильности, успешности и развития банковского сектора для экономики и в целом благополучия страны.
"У банковского сектора ведущая роль в успехе различных сфер экономики, мы видим, что этот сектор не только растет, но и становится более инновационным, более конкурентоспособным в мире, и это важный шаг на пути к тому, чтобы Грузия стала финансовым центром региона", – заявил Давиташвили.
Давиташвили отметил, что в последние годы экономическая политика правительства в полном соответствии с финансовым и банковским сектором.
"Мы работаем над рынком капитала, над новой системой, механизмом создания сбережений, работаем, чтобы были созданы новые инвестиционные инструменты для привлечения большего капитала в страну, чтобы еще больше ускорить, чтобы экономическое развитие страны было более устойчивым и инновационным и, конечно, чтобы все это служило интересам нашего народа", – сказал он.
По мнению вице-премьера, очень важно сотрудничество государства и частного сектора, и тот факт, что, несмотря на пандемию и геополитическую ситуацию, Грузия способна добиться стабильного экономического роста и у правительства многообещающие прогнозы, является результатом именно успешного диалога и сотрудничества с банковским сектором.
"Думаю, что этот диалог, который правительство Грузии, экономический блок, ведет с частным сектором, является очень важной предпосылкой для того, чтобы мы могли легче преодолеть внешние шоки, которые случались неоднократно за последние десятилетия", – сказал Давиташвили.
День Банкира отмечается в Грузии более 20 лет. Он учрежден по инициативе Национального банка Грузии и Банковской ассоциации в связи со 125-летием со дня основания первого грузинского банка – "Сатавадазнауро банк" – и 163-летием со дня рождения его основателя и первого руководителя Ильи Чавчавадзе, 8 ноября.
Грузия как финансовый хаб
Стратегия превращения Грузии в многофункциональный региональный центр разработана компаниями Rothschild & Co. и Kaiser Partner.
Целью стратегии является превращение страны в многофункциональный хаб в направлении технологий, образования и финансовых услуг.
Она будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, распространению современных финансовых и технологических новшеств.
Соглашение о превращении Грузии в финансовый центр было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года.
Rothschild & Co – одна из крупнейших независимых финансовых групп, которая работает в более чем 40 странах мира.
Kaiser Partner – консультант по вопросам благосостояния, работающий в Лихтенштейне и Швейцарии.