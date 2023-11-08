https://sputnik-georgia.ru/20231108/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-sentyabre--novaya-statistika-284059003.html

Стоимость строительства в Грузии выросла в сентябре – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии выросла в сентябре – новая статистика

Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочих на 3,2% 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T07:01+0400

2023-11-08T07:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за сентябрь 2023 года вырос на 1,6% по сравнению с августом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочих на 3,2%, а также на транспортировку, топливо и электроэнергию на 5,8%.В августе 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 10,9%, что было вызвано ростом зарплаты на 28,1% и цен на стройматериалы на 6,2%.Сколько объектов построено в Грузии за полгода – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, строительство, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"