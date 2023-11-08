https://sputnik-georgia.ru/20231108/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-sentyabre--novaya-statistika-284059003.html
Стоимость строительства в Грузии выросла в сентябре – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в сентябре – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочих на 3,2% 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T07:01+0400
2023-11-08T07:01+0400
2023-11-08T07:20+0400
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экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за сентябрь 2023 года вырос на 1,6% по сравнению с августом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочих на 3,2%, а также на транспортировку, топливо и электроэнергию на 5,8%.В августе 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 10,9%, что было вызвано ростом зарплаты на 28,1% и цен на стройматериалы на 6,2%.Сколько объектов построено в Грузии за полгода – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, строительство, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, строительство, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Стоимость строительства в Грузии выросла в сентябре – новая статистика
07:01 08.11.2023 (обновлено: 07:20 08.11.2023)
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочих на 3,2%
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за сентябрь 2023 года вырос на 1,6% по сравнению с августом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочих на 3,2%, а также на транспортировку, топливо и электроэнергию на 5,8%.
В августе 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 10,9%, что было вызвано ростом зарплаты на 28,1% и цен на стройматериалы на 6,2%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.