https://sputnik-georgia.ru/20231108/vybory-2024-goda-stanut-indikatorom-demokratii--posol-es-v-gruzii-284087514.html

Выборы 2024 года станут индикатором демократии – посол ЕС в Грузии

Выборы 2024 года станут индикатором демократии – посол ЕС в Грузии

В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы по новой системе 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T23:27+0400

2023-11-08T23:27+0400

2023-11-08T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Проведение свободных и демократических выборов в 2024 году в Грузии станет индикатором демократии, и Евросоюз будет внимательно следить за ними, заявил посол ЕС Павел Герчинский. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов. Посол также назвал и определяющий критерий для ЕС на предстоящих выборах.Среди девяти шагов для продвижения Грузии на пути в ЕС – обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полное выполнение рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Также среди рекомендаций – завершение избирательных реформы и заблаговременное обеспечение адекватной явки избирателей на выборы. Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии>>В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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