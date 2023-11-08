https://sputnik-georgia.ru/20231108/novye-trebovaniya-k-gruzii---obnarodovan-otchet-evrokomissii-284086629.html

Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии

Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии

Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов... 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T22:53+0400

2023-11-08T22:53+0400

2023-11-08T23:26+0400

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Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Решение будет принято в декабре.Всего Еврокомиссия назвала девять шагов, которые Грузия должна предпринять на пути в ЕС.Шаг первый: борьба с дезинформациейПервый шаг, который должна предпринять Грузия – борьба с дезинформацией, манипулированием иностранной информацией и вмешательством в ЕС и его ценности.В документе отмечено, что Грузии необходимо активизировать свои действия по противодействию дезинформации, манипулированию иностранной информацией и вмешательству против ценностей ЕС.ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по госуправлению>>Это новое условие ЕС, которого не было в списке 12 рекомендаций, которые страна должна была выполнить для получения статуса кандидата.Шаг второй: Соответствие Грузии политике ЕСВторой, также новый для Грузии шаг – улучшить соответствие Грузии общей внешней политике и политике безопасности ЕС.В отчете отмечено, что Грузия присоединилась к международным инициативам и инициативам ЕС в поддержку Украины, в том числе к резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, Советом по правам человека и Советом Европы, но не присоединилась ни к ограничительным мерам ЕС в отношении России и Беларуси, ни к соответствующим заявлениям Верховного представителя от имени ЕС.ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по гражданскому обществу>>По мнению Еврокомиссии, соответствие Грузии заявлениям ЕС и решениям Совета в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) осталось в основном прежним: 44% – в 2022 году и 43% – в августе 2023 года.Шаг третий: деполяризацияТретий шаг касается вопроса деполяризации грузинского общества. В частности, согласно отчету, таким шагом станет дальнейшее решение проблемы политической поляризации, в том числе путем более инклюзивной законодательной работы с оппозиционными партиями в парламенте, особенно по законодательству, связанному с евроинтеграцией Грузии.ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по поляризации>>По мнению Еврокомиссии, политическая деполяризация и более позитивное взаимодействие правящей партии с оппозиционными партиями и гражданским обществом необходимы для достижения консенсуса по вопросам, представляющим национальный интерес.Построение сильного межпартийного политического консенсуса будет способствовать решению проблемы поляризации и ускорению европейского пути Грузии, считает ЕК.Шаг четвертый: выборыЕще одним условием для продолжения пути в ЕС для Грузии станет обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полное выполнение рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. А также завершение избирательных реформы, в том числе заблаговременное обеспечение адекватной явки избирателей на выборы.В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство.Шаг пятый: Усиление парламентского надзораПятым шагом для Грузии названо дальнейшее совершенствование осуществления парламентского надзора, особенно за службами безопасности. Кроме того, Грузия должна обеспечить институциональную независимость и беспристрастность ключевых институтов, в частности, Центральной избирательной комиссии, Национального банка и Комиссии по коммуникациям.В целях усиления надзорных функций парламента, в регламент уже были внесены фундаментальные изменения – усовершенствованы процедуры "министерского часа", комитетских слушаний и сократились сроки ответа на депутатские вопросы. Кроме того, парламент принял решение усовершенствовать вопрос обязательных ответов министров и глав ведомств на конкретные вопросы депутатов на заседании парламента.Шаг шестой: Судебная реформаЕще одним необходимым шагом для Грузии будет завершение и реализация целостной и эффективной судебной реформы, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, полностью следуя рекомендации консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссии, при прозрачном и инклюзивном процессе.ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по судебной системе>>В своем отчете Еврокомиссия отметила прогресс Грузии в направлении судебной реформы. По мнению ЕК, судебная реформа включала шаги по обеспечению доступности судебных решений, обоснованию назначений судей, дисциплинарным мерам для судей и отбору кандидатов в Верховный суд, что является прогрессом.Но целостная реформа Высшего совета юстиции по-прежнему необходима, отмечено в отчете.Шаг седьмой: Независимость институтовЕще одним шагом для Грузии станет дальнейшее решение вопросов эффективности и обеспечения институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по борьбе с коррупцией>>Грузия должна выполнить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся этих органов в рамках инклюзивного процесса, считает ЕК.Кроме того, Грузия должна показать успехи в расследовании дел, связанных с коррупцией и организованной преступностью.Шаг восьмой: ДеолигархизацияЕще одним шагом, рекомендованным Грузии, является улучшение текущего плана действий по реализации многосекторального, системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в соответствии с прозрачным и инклюзивным процессом с участием оппозиционных партий и гражданского общества.План действий по достижению деолигархизации был разработан правительством Грузии на основании рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза в октябре 2023 года.Документ включает в себя пакет изменений, которые необходимо осуществить системно в законодательстве Грузии, где прописаны конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений.Он касается семи различных направлений, среди которых: антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также мероприятия, которые необходимо реализовать в сфере правосудия.Шаг девятый: Защита прав человекаПоследним, девятым шагом, который в будущем должна выполнить Грузия на пути в ЕС является улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений.Грузии рекомендовано начать беспристрастное, эффективное и своевременное расследование случаев угроз безопасности уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, а также привлечь к ответственности организаторов и виновников насилия.Кроме того, ЕК считает, что властям необходимо консультироваться и взаимодействовать с гражданским обществом, позволяя им значительно участвовать в законодательных и политических процессах, и обеспечивая им свободу действий.Грузия и ЕСГрузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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