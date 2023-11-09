https://sputnik-georgia.ru/20231109/284099192.html

Украина требует атомного удара по России

Украина требует атомного удара по России

В преддверии президентских выборов в США тему зависимости от поставок российского топливного урана и технического отставания от России замели под ковер 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T13:18+0400

2023-11-09T13:18+0400

2023-11-09T13:18+0400

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Экономический отдел издания Bloomberg считает, что, согласно текущим данным, экономика Великобритании вошла в рецессию. Там же находится экономика Германии, второго ключевого военного спонсора Киева, пишет автор РИА Новости.На этом разговор можно было бы завершить, посмеявшись над санкционными охотниками, что пошли за российской шерстью да сами вернулись остриженными, но ситуация много глубже, недруги продолжают искать наши слабые места.Сегодня, когда западные финансовые институты кисло констатируют, что все санкции против российской нефтегазовой отрасли провалились со вселенским грохотом, а Россия по итогам октября от продажи углеводородов заработала 1,6 трлн рублей (второй показатель в истории), теряющие последние остатки надежды русофобы вновь требуют нанести по Москве атомный удар. Пока что в переносном смысле.В преддверии президентских выборов в США тему зависимости от поставок российского топливного урана и технического отставания от России замели под ковер, так как она одинаково неудобна для обеих противоборствующих партий. Но там, где молчат хитрые американские дипломаты, во всю глотку вопят их выкормыши, до смерти перепуганные возможностью перекрытия поставок оружия, денег и того, что они останутся с Россией один на один.Украина разорила Запад>>Министр иностранных дел Украины вчера выдал речь, суть которой сводилась к тому, что американский атомный монополист Westinghouse и Украина давно — настойчиво и безрезультатно — требуют от Евросоюза реализовать некие ограничительные схемы. Дословно прозвучало: "Мы дали Евросоюзу в руки удочку, чтобы он поймал большую жирную рыбу по имени "Росатом", но результата нет".Перед нами уникальная картина, когда целое государство лоббирует даже не свои интересы и не интересы своего финансового сюзерена, а просто в лоб требует от других стран нанести удар по собственной энергетике и, как следствие, по экономике.И все ради того, чтобы частная американская компания, которой явно не дают спать лавры американских нефтяников и газовиков, заняла российский рыночный сегмент, но не очищенный в рамках честной конкуренции, а чтобы страны ЕС сами просто выставили "Росатом" за дверь.Белый дом официально дистанцируется от всех подобных инициатив, что, конечно же, не отменяет совершенно беспардонного и полубандитского метода выдавливания с любых рынков любых конкурентов, будь то страны или корпорации.Евросоюз, в прошлом году понуро принявший все возможные санкции против Москвы и находящийся в роли абсолютного вассала, сымитировал реакцию и бурную деятельность.Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон с истинно чиновничьей виртуозностью отфутболила принятие болезненного решения на исполнителей уровнем ниже — в данном случае на конкретные страны ЕС.Зеленский просит отсрочку: Ищенко о выборах на Украине и последователях Путина в Европе>>В начале своего обращения Симсон упомянула о неких успехах по диверсификации поставок топлива для европейских атомных реакторов, впрочем, не уточнив ни единой детали, а потому так и осталось неясным, откуда европейские атомщики стали получать в достаточном количестве урановые таблетки, ведь во всем мире производителей можно пересчитать по пальцам одной руки.Брюссель ловким финтом отправил мяч на сторону Чехии, Венгрии, Болгарии и Финляндии, где до сих пор эксплуатируются атомные реакторы еще советской постройки. Национальным операторам предлагается как можно быстрее сообщить Еврокомиссии данные о размерах зависимости от поставок запчастей, различных компонентов и предоставлению услуг по обслуживанию и обеспечению жизнедеятельности реакторов российского происхождения.Помимо этого, местные атомщики должны рассчитать возможные последствия полного отказа от этих поставок, а чтобы ни у кого не возникло крамольной мысли саботировать процесс, чешские, финские, венгерские и болгарские операторы также должны представить предложения и планы по ликвидации этой самой зависимости. Проще говоря, крючкотворы в Брюсселе предельно прозрачно намекают, что сотрудничество с "Росатомом" придется разрывать, и предлагают будущим утопленникам загодя заняться собственным спасением.Сразу скажем, что из данной затеи почти со стопроцентной гарантией ничего не выйдет, что еще более подчеркивает отчаянность попыток хоть как-то уколоть Россию.Текущий статус-кво между ключевыми игроками недвусмысленно показывает, что на геополитических вершинах все прекрасно понимают. Но, во-первых, Запад уже просто не может отказаться даже от призрачных шансов нам нагадить.Во-вторых, мы воочию наблюдаем спайку крупного американского бизнеса, обнаглевшего настолько, что он прямо диктует свою волю теоретически независимым государствам ЕС, и Украины, готовой вписаться хоть за черта лысого, лишь бы против России.С сугубо технической точки зрения разорвать кооперационные связи с "Росатомом" категорически невозможно. На АЭС в перечисленных странах стоят еще советские реакторы, комплектующие, вспомогательное, силовое и прочее оборудование к которым не производится нигде в мире.Зеленский против Залужного: война становится открытой>>А потому операторы будут и дальше закупать все необходимое в России — это не бензонасос в машине поменять на дешевый аналог. Про драконовские неустойки за одностороннее расторжение контрактов и говорить не стоит. В бюджете ЕС, который тянет на дно стагнирующая Германия, подобные траты явно не предусмотрены.Но и блаженно расслабляться тоже не стоит.Определенный спад напряжения на украинском направлении совершенно не означает, что Вашингтон с друзьями сливают идею торпедировать или ослабить Россию. Собственно, эту задачу они несут сквозь столетия, более того, через своих украинских миньонов осторожно прощупывают границы возможного.Буквально вчера председатель Совбеза России Николай Патрушев докладывал президенту, что Киев все чаще использует сугубо террористические методы ведения войны — в частности, предпринял неоднократные попытки нанести удары по Ленинградской, Калининской и Курской АЭС.С нефтегазовым сектором ничего не вышло, теперь на зуб пробуют атомную отрасль.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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