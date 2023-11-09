https://sputnik-georgia.ru/20231109/284105192.html

ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству пшеницы — Путин

ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству пшеницы — Путин

Лидер РФ выступил на пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы, заявил Владимир Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает.Также он добавил, что Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн. Путин находится в Казахстане с официальным визитом. Вместе с Токаевым он участвует в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство – основа сильной экономики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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