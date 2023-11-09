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ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству пшеницы — Путин
ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству пшеницы — Путин
Лидер РФ выступил на пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T16:22+0400
2023-11-09T16:22+0400
2023-11-09T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы, заявил Владимир Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает.Также он добавил, что Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн. Путин находится в Казахстане с официальным визитом. Вместе с Токаевым он участвует в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство – основа сильной экономики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, казахстан, владимир путин, еаэс
россия, новости, в мире, казахстан, владимир путин, еаэс
ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству пшеницы — Путин
Лидер РФ выступил на пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы, заявил Владимир Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает.
"По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", – цитирует Путина РИА Новости.
Также он добавил, что Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн.
Путин находится в Казахстане с официальным визитом. Вместе с Токаевым он участвует в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство – основа сильной экономики".